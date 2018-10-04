衛福部：檢討移植登錄 違規擬不給付

2018-10-04

〔記者林惠琴、郭安家／台北報導〕近期兩岸器官移植議題引發關注，民進黨立委趙天麟昨在立法院質詢指出，國內相關登錄制度做得不理想，恐讓台灣成為中國不明來源器官使用國家。衛福部長陳時中強調，將會全面盤整，使境外移植資訊更透明化，未來登錄不完全也會考量健保不給付抗排斥藥。

「葛特曼指控柯 應先拿出證據」

美籍作家伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）指控台北市長柯文哲明明清楚中國患者移植器官來自法輪功學員，仍赴當地教導使用葉克膜。陳時中昨指出，器官移植是嚴肅議題，任何人的指控都應該「先把證據拿出來」，否則對於醫界可能形成傷害。

趙天麟則說，據器官捐贈移植登錄中心資料，從二○○五年四月至今年八月，全台境外器官移植通報共三一二八例，但僅一○八例登錄完全。

趙天麟強調，國內器官移植境外通報高達九十四．七％是中國，以腎臟為大宗、其次是肝臟，二○○四至二○○六年達高峰，一年有二五五例至三一一例，但二○○五年我國推動登錄制度後往下掉，現只剩兩位數，顯示被要求透明化時，數量因此減少，因此相關登錄機制要持續強化，不可讓台灣成為使用中國不明來源器官的主要國家。

陳時中指出，中國「買賣交易器官的可能性是有的」，所以造成台灣人大量前往，但除了關懷自己的生命，也要關懷別人的生命，若自己行為會影響其他社會的行為，必然是要納管。

陳時中強調，目前第一步將全面盤整器官移植登錄，並非是要追究什麼，而是先將資訊透明化，在人道或其他方面更加把勁，萬一有登錄不完全的情事，將考慮健保不給付抗排斥藥，讓違法行為減到最低。

健保署副署長蔡淑鈴指出，截至去年，國內器官移植使用抗排斥藥計有一萬二三九一人，一年花費健保二十三．一六億元，平均每人近十九萬元。

衛福部醫事司副司長廖崑富說明，從二○○六年至今，境外器官移植且使用抗排斥藥共二二五四人，其中，一千七百多筆有通報但登錄不完全、五百多筆完全沒登錄，已要求醫院限期改善，否則可開罰三萬元至十五萬元。

無黨籍台北市長參選人李錫錕昨也至衛福部檢舉，要求徹查柯文哲任職台大醫院期間是否赴中國仲介器官交易、推銷葉克膜，唯有衛福部究辦到底，才有機會釐清疑義。