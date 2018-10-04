「反空污」公投案 死人連署多達萬餘份 陳英鈐：陰間大法師嗎？

2018-10-04

籲偽造者自首「對民主有貢獻」

〔記者李欣芳、蘇芳禾／台北報導〕中選會委員會會議前天決議對國民黨「反空污」公投案死亡連署等偽造情事提出刑事告發，中選會主委陳英鈐昨呼籲有偽造情事者，「自首是最好，對民主有貢獻」，也可免除其刑，甚至緩起訴。陳英鈐並透露，有民眾來函中選會請求幫忙查是否「被連署」，被連署人本身也可以當原告，可告刑事、民事。

傳出藍營擬對中選會提誣告，陳英鈐說，「我不可能誣告！」中選會是依法律規定。依據「刑事訴訟法」，公務員行使職權時發現有犯罪嫌疑狀況應告發，否則是瀆職。

陳英鈐昨接受廣播電台專訪時表示，由國民黨立委盧秀燕領銜提出的「反空污」公投案，先前向中選會遞件時造冊不清楚，「他們給我們的數字，打開箱子就不一樣」，例如某地方說有五十張連署，實際點收卻只有三十幾張。他坦言，當時中選會是可以針對盧秀燕的遞件退件，但還是收了。

對於反空污公投案死亡連署多達一萬一八四九份，陳英鈐說，大部分都是在二○○八年後死亡的，還有筆跡判定幾乎是同一人的，他質疑「難道是陰間大法師嗎？」

對於盧秀燕二日質詢時提到自己領銜提出的公投案死人連署部分恐被灌水，多名民進黨立委昨於立法院召開記者會反轟盧秀燕造假還不道歉。民進黨立委何欣純表示，根據各地戶政機關查核資料，台北市、新北市的死亡連署比例最高，「請問新北市是誰執政？難道是新北市長朱立倫幫中選會造假嗎？」台中有這種硬拗、造假的參選人，真的令人汗顏。

何欣純說，這些資料都是由全台各地戶政事務所的公務人員辛苦查證的數據，盧秀燕污衊各地戶政事務所的公務人員，應該要說明。