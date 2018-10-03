2018-10-03

記者鄒景雯／特稿

一個國家的民主品質，多數人總認為與選民素質有關，但是在台灣，愈來愈多的實證顯示，與政治工作者的普遍水準更為直接相關；而政黨糾集志同道合者，透過提名、投入選舉，爭取政治權力，因此當然負有最大的品管責任。若政黨的格調太差勁，這個國家的民主道途一定走得跌跌撞撞，必得要繞上好些彎路，才能看到目標，甚至導致民主進程遲滯，轉型失敗，也不是無例可循之事。

在台灣，公投法的立法歷程，很能做為我國政黨與政客民主角色的顯影。這部在二○○三年完成的直接民權法律，先是以對付洪水猛獸的規格，設計出無法公投的公投法，在「雙二分之一」的超高門檻下，果然，二○○四、二○○八年兩次總統大選，前後一共綁的六項全國性公投，全部未能跨過投票門檻遭到否決。同時平心而論，國、民兩黨各自所提的公投主文內容，幾乎都是「廢話」，例如強化國防案等等，這些行動根本是只在參加（選舉動員）、不管結果（失敗後，三年不得就同一事項重行提出）的為投而投，今天拉長時間回頭檢視時，不得不承認當時民進黨顢頇學步、國民黨抗拒防堵，而條文純屬聊備一格的困窘。

十四年後，也就是去（二○一七）年，公投法進行修正，這回主要是衝著鳥籠公投而來，理當是遲來的補正，沒想到在立法院的各政黨競相加碼，卻缺乏「因應國情」的配套，大家聯手感性通過的條文，不待正式投票，現在已經問題叢生，其癥結既在立法的粗疏，更在政黨的紀律行止居然沒有下限。換言之，袞袞立委諸公的專業與道德都面臨挑戰。

十一月的地方選舉，受制於「惡法亦法」，彈性因應的迴旋空間已經非常有限，基於制度的變遷必須可長可久，選後立法院必得快速檢討再修公投法的必要與迫切性，一個是成案門檻已經大幅降低的情況下，依舊假造公民連署的程序不正當，應該設計防弊措施；另一個是公投案大量出現，如何避免影響開票作業順暢完成的高度政治敏感問題。

有關前者，現行公投法第十條針對提案人提案，有偽造情事，僅有戶政機關應予刪除的規範，未來應該明訂提案人的基本責任，若連署書的偽造超過一定比例、或有疑似系統性造假時，須將提案人移送法辦。同時為確實查核，禁絕「被連署」，連署人應附身分證影本，提高造假門檻；當多項公投案同時進行時，地方政府查核時間可以自動延長每案十天；而中選會若有適當理由，得保留複查時間等等，都是亡羊補牢的思考。

至於第二個難題，其實二○○三年通過的版本是：中選會應於公投案公告成立一個月至六個月內舉行公投，「得」與全國性選舉同時舉行。去年則修改為：主管機關應於公投案公告成立後一個月起至六個月內舉行公投，「該期間內有全國性選舉時，應與該選舉同日舉行」，試問：如果總統大選時有二十個公投案，是否寧願開票開到隔天清晨，仍要硬性規定綁大選？萬一發生選務糾紛，國家豈無可能陷入動盪？是否可以考慮「一併舉行」，但非「同日」，而能在週六與週日分開兩天投票？

立法者的天馬行空，留下執行困難的爛攤子，在強調政黨協商的立法院，沒有一個黨可以置身事外。相信也沒有一個黨願意繼續承擔差勁的罵名。