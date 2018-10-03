林佳龍：改善空污已有成果

2018-10-03

〔記者張菁雅、施曉光／綜合報導〕中選會昨日召開委員會議決議反空污公投成案，並決定對死人連署部分提出刑事告發。領銜提案的國民黨台中市長參選人盧秀燕表示，人民反空污的第一步已經成功，呼籲民眾年底踴躍出來投票；台中市長林佳龍則指盧秀燕的提案內容文字錯誤，不是「減污」而是「減電」。

盧秀燕籲民眾年底踴躍出來投票

盧秀燕表示，民進黨害怕民意，不敢阻擋反空污公投成案，她感謝全國人民挺身而出，支持連署反空污公投案，呼籲全國人民珍惜這次公投機會，挺身而出踴躍投票，為自己和下一代爭一口好空氣。至於「死人連署」比例過高的問題，盧秀燕指中選會百般阻擾，讓人民反空污的決心蒙上陰霾，令人遺憾。

台中市長林佳龍則表示，尊重中選會提起刑事告發的決定，公投具有直接民主的重要意義，任何人都不應以違法手段達到政治目的。他也強調，盧秀燕的提案內容文字錯誤，導致不是「減污」、「減碳」或「減排」，反而是「減電」，如果因此造成未來跳電甚至限電，其實對台灣或是台中市是很大的傷害；另外，市府近年來努力改善空污品質，也已逐漸看到成果，這些不管有沒有公投都應該要做。

國民黨則回應，中選會同意該公投案成案，本來就是符合法治精神的事，並呼籲中選會不該影射或污衊任何政黨或團體，應釐清到底為何會多出近萬件的幽靈連署書，如果未來中選會有誣告等損傷國民黨形象之事，該黨一定會採取法律救濟程序。

國民黨發言人洪孟楷昨晚指出，中選會該生氣的是二○○八年民進黨所提出的入聯公投案，連署不合格率高達五十四％，民進才是真正造假王，應先為過去所提的造假連署向全國人民道歉。