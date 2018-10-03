深澳或中火都是中央政策 賴：成地方選舉議題 有點失焦

2018-10-03

〔記者林良昇、張菁雅、彭琬馨／綜合報導〕國民黨在年底選戰主打「北深澳、中中火」議題，行政院長賴清德昨表示，不管深澳或中火都是中央政策，成為地方選舉議題「有點失焦」，事實上，台中市長林佳龍解決空污的成績比以往市長好，在政府政策推動下，整體台灣空氣品質只會越來越好，不會越來越糟。

賴揆在立院受訪表示，不管是所謂「中中火」或「北深澳」都是中央政策，成為地方選舉的主要議題「有點失焦」，台中空氣品質越來越好，中火是幾十年前興建，林佳龍擔任市長後願意改革，解決空污問題，在環保署評鑑裡，台中市成績是第一名；若要談台中空氣品質來決定投票，林解決空污的成績比以往市長來得好，台中市民應會正確把票投給林。

賴揆強調，深澳電廠問題，行政院不只一次公開說明，它是「超超臨界」機組，與現在的林口電廠一樣，未來會用最先進的除污設備，空污排放量與天然氣發電的排污量一樣，在設備上已經做了最好的安排，「整體台灣空氣品質只會越來越好，不會越來越糟」。

對於賴揆昨公開肯定林佳龍改善空污的努力，林佳龍表達感謝。林佳龍表示，台中市PM2.5今年前九月平均值已降至十九微克，優於全國平均，將持續努力朝十五微克目標邁進，更努力改善空污。

盧秀燕總部發言人張又仁對此表示，台中市秋冬年年都有氣流沉降滯留現象，為何唯獨在林佳龍上台、民進黨全面執政後，才出現嚴重空污？民眾早就心知肚明，中部的空污完全是廢核而起，只有民進黨政府不知道空污這把火是誰放的。

張天欽事件 賴再度致歉

此外，賴揆昨赴立法院進行施政報告時，再度遭國民黨立委杯葛，在民進黨團對國民黨團訴求讓步下，賴揆才得以上台報告，這些訴求包括行政院對張天欽事件進行外部調查、立法院成立調閱小組、賴揆在施政報告正式道歉等。

賴揆報告時對於促轉會前副主委張天欽事件，再度向社會致歉，並表示行政院將成立專案小組釐清真相，也強調促轉會不會因為個別事件改變獨立、公正、客觀的角色。