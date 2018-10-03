反空污公投成案 中選會將告發偽造連署

2018-10-03

剔除不合格份數 已跨過門檻 「是個痛心的決議」

〔記者李欣芳／台北報導〕國民黨立委盧秀燕領銜所提「反空污」公投案，經中選會查對連署書，發現七萬七一九四份有偽造情事、死亡連署一萬一八四九份；中選會昨召開委員會討論後決議，剔除不合格份數後已跨越成案門檻，雖決定將公告「反空污」公投案成立，可合併綁大選舉行，但也決議提出刑事告發。

中選會副主委陳朝建會後召開記者會，他在顧及隱私權情況下出具部分往生者連署書，揭露抄寫、偽造簽名的情形。他說，這「相當、相當明顯、是百分之百的偽造！」委員會議針對偽造連署、往生者連署正式啟動刑事告發。他強調，民主價值得來不易，公投制度是民主價值重要的配備，不容任何人抹煞傷害。

由檢方決定起訴對象

至於告發對象，陳朝建表示，會把完整個案移送檢察機關進行法定偵辦，這屬於個案告發。據悉，未來將由檢察機關具體決定起訴對象。

根據戶政機關查對結果，反空污公投案連署書為四十九萬七二四三份，合格數為卅一萬四三九五份，不符合規定數為十八萬二八四八份。其中，有偽造情事七萬七一九四份、死亡連署一萬一八四九份，死亡連署比例達二．三八％，而公投成案門檻是廿八萬一七四五份。

中選會委員會議經過逾二小時的討論並一度引發激辯，最後形成一致性共識。陳朝建表示，「這個共識是個痛心的決議」，中選會依法公告反空污公投案成立，案名為第七案全國性公民投票案。

陳朝建說，依公投法規定，經刪除後合於規定者，予以公告成案；不合規定，依法通知補提。

被詢及中選會提出刑事告發，除了盧秀燕可能被告，國民黨是否連帶被告發？刑事告發是否影響公投案效力？陳朝建表示，反空污公投案偽造比例不低，委員會雖經充分討論予以成案，除予以譴責外，也依法提出刑事告發，籲請各界珍重民主價值，現有公投法有所不足之處，也會檢討。

據悉，中選會將在十六日討論其他公投九案，其他公投案如有偽造情形，是否也會移送檢調？陳朝建說，都是一致標準，中選會為法定獨立機關，委員獨立行使職權，一切依照委員會審議結果辦理。