假新聞氾濫 賴揆：是否立專法 本會期完成研議

2018-10-03

〔記者彭琬馨／台北報導〕假新聞與假訊息氾濫，影響政府施政，總統蔡英文多次宣示要對抗假新聞，民進黨立委李俊俋昨天在立法院施政總質詢時，敦促行政院盡快規劃相關修法。行政院長賴清德答詢表示，只要不符事實，或根據特殊政治目的、依個人利害需求製造的訊息，都可以被歸類到「假新聞」；至於是否要另立新法規範，或是修正現有法規，行政院盤點法規、確立修法方向後，將在本會期完成研議。

來自中國的假訊息氾濫，昨天成為立委質詢關注焦點。賴揆答覆李俊俋質詢時表示，假新聞對政府、社會的傷害和民心士氣都有影響，政府絕不容許；李俊俋進一步詢問，平面、廣播電視媒體都有相對應的主管機關，政府是否有規劃針對網路媒體制定專法？賴揆說，把網路漏網的部分補起來，這是行政院既定政策，但是否要另立專法還要再討論。

親民黨立委陳怡潔質詢時批評，蔡政府說要阻擋假新聞，但政府不能對自己不利的訊息，就批為假新聞；賴揆澄清說，假新聞主要是要以事實認定；陳怡潔追問，政院是否贊同修「國安法」以對抗假新聞？賴表示，已經責成政委盤點現有法規，看是要另立新法，或是現有法令修正，這個會期會確立方向。賴揆也指出，中國利用各種管道散布假新聞，中國在台灣假新聞上，的確扮演重要角色。

另外，日前外界解讀羽球國手戴資穎臉書發文被行政院當作假新聞，行政院提供假新聞數據後又更正，賴清德說，「行政院該道歉就道歉」。