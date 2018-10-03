蘇批靠反對發電 侯：我反深澳電廠

2018-10-03

〔記者李雅雯、賴筱桐、陳心瑜、彭琬馨、林良昇／綜合報導〕新北市今年七月的節電率在六都表現最差，民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨天批評說，新北市的用電缺口都仰賴「中電北送」，但國民黨新北市長參選人侯友宜卻和「反對中電北送」的台中市長參選人盧秀燕同台造勢，他質問侯「你要靠反對發電嗎？新北市缺電怎麼辦？」

侯友宜在另一個場合回應說，他沒有反對興建電廠，反對的是深澳燃煤電廠，新北市已承擔三座核電廠和一座火力發電廠（林口電廠），新北市在全台的供電需求絕對是「供比需多」，新北已承擔很多責任，不要再蓋燃煤電廠來傷害民眾的健康。

另外，對於侯友宜連日來指控蘇貞昌擔任行政院長時增編核四廠預算，蘇貞昌再度澄清「這是顛倒是非黑白」，民進黨第一次執政時，時任行政院長的張俊雄停建核四，但國民黨當時在立法院占多數，用無止境的杯葛癱瘓政府，在那種情形下才被迫編核四預算，馬英九後來也封存核四，白白多花幾千億元，如今馬要重啟核四，侯友宜還去請教馬的能源政策，侯是否支持核四？才應該講清楚。

侯友宜再回應說，他一向堅持沒有核安就沒有核電，請老縣長不要卸責，自己編的預算自己要負責，不用扭曲成是受到國民黨脅迫。

民進黨新北黨部 出書諷侯「六冠王」

另外，民進黨立委蔡適應、高志鵬、蔡易餘與民進黨新北市黨部昨共同召開記者會，指市黨部願意承擔責任，近日將以公開署名方式出版「你不知道的六冠王侯友宜」手冊，包括「躲稅王」、「收租王」、「切割王」、「收割王」、「通靈王」、「抄襲王」，要讓外界了解侯友宜拒絕公開辯論，卻在政見上抄襲的不負責任態度。

侯辦反批民進黨 文宣用語low到不行

面對民進黨立委批侯一事，侯友宜的發言人賴冠群表示，民進黨不論是文宣或攻擊用語「low（低級）到不行」；國民黨立委、侯友宜團隊副總幹事兼發言人曾銘宗、柯志恩也召開記者會反擊，指民進黨發現新北選情不樂觀，所以又拿出抹黑伎倆。