斥葛講Liar是非常嚴重的事 柯P氣憤要提告

2018-10-03

〔記者黃建豪、沈佩瑤／台北報導〕《屠殺》一書作者葛特曼昨開記者會，指台北市長柯文哲是Liar（騙子）；柯昨晚出席公開活動時，氣憤表示，講Liar是非常嚴重的事，不解釋清楚就告他（葛特曼），「你要當打手就讓你當個過癮」。

柯文哲表示，本來不想理會，但葛特曼用「Liar」這個字，他自己在美國住過，知道美國人的文化，講Liar是非常嚴重的事，葛特曼身為美國人應更加清楚，「不解釋清楚Liar是什麼我就告他」、「講不出來，反正律師會處理，把你告到讓你…，你要當打手就讓你當個過癮。」

律師函出爐 要葛24小時內道歉

受訪後不到兩小時，柯便火速在臉書貼出律師函，向葛特曼嚴正抗議。柯說，做為一個負責任的人，葛特曼有義務必須說清楚，基於什麼事實，可以這樣公開、公然以「Liar」來指控他；如果沒有具體的事證，請葛特曼針對以上的發言在廿四小時內公開向他道歉，否則就提告。

柯文哲競選辦公室發表書面聲明表示，柯文哲是世界級的葉克膜權威，他當年願意把所見所聞「公開」且「具名」發表，是為了全世界（甚至中國）在推廣器官移植捐贈上的公開透明，以彰顯台灣在世界醫療衛生人權的進步與堅持。

書面聲明中重申，柯在台大醫院期間沒有開設門診，病人一旦離開加護病房，便不再是柯的醫療照護範圍。聲明中也反問：「請問，關於器官移植的指控，是在指控柯文哲醫師，還是指控整個台大醫院醫療團隊？」該聲明並提及柯文哲二○○八年中至二○一三年間遭禁止入境中國，如果有中國高層關係，會遭受這種待遇嗎？

該聲明反批，葛特曼始終未對自己在二○一四年的律師函與二○一八年間的兩極態度，提出明確說明，卻攻擊柯在葉克膜醫療專業與推廣器官捐贈及移植制度透明化的努力，柯競辦表達強烈抗議。

對於自己所教授的葉克膜技術，後來被中國醫師運用在器官移植方面，柯文哲到底知不知情？柯文哲競選辦公室發言人林筱淇重申，指控別人的人有責任拿出證據，而不是叫別人拿出證據，沒有辦法代替葛特曼回答他的提問。

對於葛特曼指柯知道所有器官都來自法輪功，並在活摘事件中扮演中間人、推銷員和導師等三種角色，林也再次表示，指控別人應提出證據，呼籲葛特曼儘速針對他的言論做詳細說明。