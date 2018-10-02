烏龍！人在押 竟被控偷竊判拘

2018-10-02

從地檢到法院 都沒發現

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕有竊盜前科的姜姓男子，被控駕駛友人車輛，在桃園市行竊林女放在住處門口盆栽內的豐田玉，被警方送辦，桃園地檢署依竊盜罪起訴，桃園地院今年三月間將姜男判處拘役五十日確定。桃檢執行科檢察官準備發監、核閱卷證發現竊案發生時，姜男另案在新竹看守所羈押，不可能犯下竊案，但從地檢署到法院都沒發現，日前主動聲請再審，避免一場冤獄。

二○一六年十一月十四日上午八點多，有輛自小客車行經中壢區一處民宅前，駕駛見門口盆栽裡有一塊長四十公分、寬二十五公分的豐田玉，偷走後駕車離去，林姓屋主報案。

中壢警方循車號查到詹姓車主，詹男遲未到案說明，警方直接將他依竊盜罪送桃園地檢署偵辦，後來被檢方發布通緝，詹男去年被逮歸案，向檢方喊冤「車當時借給姜男開」，巧的是，檢察官傳喚姜男訊問時他竟也「認罪」，因而起訴，並向法院聲請簡易判決，詹男則獲不起訴處分。

法官進行準備程序時，姜男也沒辯白，「念在被告犯後坦承犯行、非無悔意」，今年四月將他依竊盜罪判拘役五十日。全案因姜男未上訴定讞。

發監核卷發現 聲請再審

然而，桃檢執行科檢察官準備發監執行、核閱卷證，赫然發現姜男於二○一六年十月一日至十二月十三日，另案羈押在新竹看守所，不可能「分身」於同年十一月十四日犯下竊案，嫌犯另有他人，因此依刑事訴訟法向桃園地院聲請再審，桃院審理後裁定再審，避免姜男蒙受冤獄。