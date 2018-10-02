美中貿易戰 台商掀回流潮 賴揆與工總座談：有決心解5缺

2018-10-02

「千山萬水總是家鄉最好」

〔記者李容萍、吳佳穎／綜合報導〕經濟部昨表示，美中貿易戰開打造成全球供應鏈大洗牌，台商持續從中國回流，第一波已有二十幾家廠商表達回台投資擴廠意願，後續第二波還有幾十家企業正持續與經濟部、海基會聯繫；行政院長賴清德則在與全國工業總會座談時表示，政府有決心解決五缺問題，歡迎企業界繼續投資台灣，他更以「千山萬水總是家鄉最好」鼓勵鮭魚返鄉。

經濟部投資業務處長張銘斌昨表示，財政部正檢視稅務相關法規，希望能吸引資金回流；工業局也正盤點現有的工業區、透過前瞻基礎建設協助地方政府開發新工業區，解決缺地問題。

主力輔導產業升級廠商

張銘斌說，第二波回流台商除了上市櫃公司外，還有中小企業等；由於勞力密集產業回台需要解決的問題較多，未來主力輔導對象將以產業升級、能打入智慧製造的廠商為主。

至於準備續留中國的台商，政府也將提供環保、租稅等諮詢服務。張銘斌分析，續留中國產業可分為兩大塊，外銷市場為主，但未受關稅波及，如電子產業；其次為瞄準中國內需的產業，但可能會受中國環保等意識抬頭影響。

若有意前往第三地投資的台商，張銘斌說，政府也將透過「產業鏈結」方式，與各國合作讓產業鏈有效移轉；目前石化產業赴美意願明顯，電子、紡織、汽車零組件等業者也正考慮轉往新南向布局。

賴清德昨與工總在石門水庫座談，工總理事長王文淵遞交「二○一八年工總白皮書」並表示，這一年來賴揆率領行政院團隊努力為企業解決土地、水、電等五缺問題，尤其來到石門水庫，看到政府對水資源調度的各項工程都照期程進行，帶給企業一劑很大的強心針，在電力方面，明年初前會有許多電廠機組陸續投入供電，工總樂觀其成。