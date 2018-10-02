司法話題》法界：鑑定人應有資格認證機制

2018-10-02

〔記者楊國文、吳政峰、溫于德、張文川／台北報導〕針對司法院將修法明訂鑑定人須出庭接受詰問並具結，法界多持肯定態度，冤獄平反協會執行長羅士翔昨指出，除鑑定人出庭接受詰問外，鑑定制度還有很多面向可檢討，建議在政院下設國家級科學鑑定單位，培養更多鑑定專家，做好鑑定人認證制度，減少冤案。

政府現今已有調查局、刑事局等鑑定單位，為何還要成立「國家級科學鑑定單位」？羅士翔認為，調查局、刑事局內部當然會有管考、訓練制度，不過未對外公開過，外界無法檢視，因此，需要一個在上位的機關，有制度、統一的進行外部監督、人員認證和培訓，定期進修，維持專業水準。

中央警察大學刑事系教授林裕順則認為，法官或檢察官常採納「機關鑑定」，即鑑定報告上只有機關的官署名稱，如：刑事局或調查局，卻沒有實際鑑定人的真實身分，以致在常規的法庭活動下，根本不知道這份報告是誰做的，就算有質疑，也無從傳喚到庭說明。

林裕順表示，鑑定人有義務到法庭「說清楚、講明白」自己的鑑定報告，解釋鑑定過程、方法與結果的機會，並全數記載於筆錄中，比照證人具結，在證據採認上才有法律效果。

前北檢主任檢察官胡原龍律師表示，即便鑑定報告再完整，部分具專業性疑問、仍待鑑定人到庭以「白話文」釋疑，協助發現真實。

律師周武榮則認為，鑑定結果在訴訟中位居決定勝負的關鍵角色，法院若偏信單一的鑑定報告，有相當的風險性，建議一審時可採雙軌制，由檢、辯各自找有公信的單位進行鑑定，兩份報告結論相同的部分即列為共識，不一致的部分則列為「鑑定爭點」，再由法院指定第三方針對爭點進行鑑定。

周武榮說，這樣做出的鑑定結果，就較能讓雙方都信服，或許在一審就能解決，不須到了二審、更審再反覆鑑定，耗費更多司法資源。

周武榮說，現行實務上，法官通常會以「書面結論已經寫得清楚」為由不傳喚鑑定人，法官直接採用報告結論中符合其心證的部分，就有偏信鑑定、各自解讀的風險，應綜合二份以上的鑑定報告來研判，以求客觀中立。