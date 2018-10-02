五星旗橫行 姚：如解放軍登台

2018-10-02

〔記者周彥妤、沈佩瑤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智昨說，這幾年中國五星旗、外圍組織在台灣耀武揚威，囂張程度「宛如解放軍登台」；姚質疑是現任市長柯文哲雙重標準、縱容姑息所致。

姚文智昨天受訪表示，前天統促黨在台北車站舉辦中國國慶活動，當選後會對這些活動祭出任何對策嗎？姚說，依照「國旗國徽法」的精神，若五星旗要在台北揮舞，相對中國也要讓台灣國旗可以在該地懸掛，因為國旗代表國家，秉持的是「互相尊重」的原則。

姚更批，這幾年看到中國五星旗、外圍組織在台灣耀武揚威、頤指氣使，囂張程度宛如解放軍已經登台；姚反問，這是一個市長該縱容姑息的嗎？還是反映這個市長的意識形態？

對此，台北市警局表示，統促黨當天舉辦「歡欣鼓舞慶國慶」活動，因路權申請未通過，警方四度舉牌警告、命令解散，統促黨總裁張安樂到場後，也遭警方兩度舉牌警告，活動於下午三時許結束，警方事後也依集會遊行法函送法辦。

外界質疑，柯剛上任時曾因愛國同心會施暴法輪功成員，怒嗆當時的信義警分局長李德威說：「如果再有法輪功被打、上網，我就把你換掉！」如今卻僅舉牌了事，態度似乎有所轉變。

市府：不知姑息質疑何來

對此，台北市政府發言人劉奕霆表示，市長上任以來多次強調，容忍是自由的基礎，但是自由以不侵犯他人的自由為範圍，讓人民有表達意見的權利，這不正是言論自由最珍貴所在？市府不能理解外界「縱容姑息」、「雙重標準」的質疑從何而來。