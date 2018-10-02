點交台北辦公室縣府財產 傅人馬阻擋 花縣府員工被轟出門

2018-10-02

〔記者楊淳卉、王峻祺／綜合報導〕前花蓮縣長傅崐萁九月廿五日入監服刑，由前法務部次長蔡碧仲代理縣長。蔡昨指派三名縣府員工前往花蓮縣府台北辦公室，點交縣府財產、公文及檔案，卻被自稱「新房客」的鮑姓男子阻擋並轟出門外，僵持一天未果。縣府人員透露，這名鮑姓男子，就是涉入傅崐萁理想大地案的榮亮公司負責人鮑廣廷。

由於縣府人員昨仍無法進入辦公室，縣府晚間又加派兩名人力到現場輪流留守，以防財產受到損失。雙方經過一天僵持，暫約定今天下午讓縣府人員進入辦公室點交縣府財產。

「新房客鮑男」不准縣府搬物品

據了解，在蔡碧仲指示下，花蓮縣府上週五與縣府台北辦公室主任曹振忠聯絡確認，昨天上午前往位於台北市青島東路的台北辦公室點交縣府財產。人在辦公室內的曹為縣府員工開門，當時辦公室內還有另一名鮑姓男子。

當縣府員工準備點收文件時，鮑男突然阻止並出示文件，宣稱自己是新房客，屋內都是私人財產，不准縣府員工搬動，並將曹振忠及三名縣府員工全部轟出門。

令人不解的是，鮑男將眾人趕出時，原本握有辦公室鑰匙的曹振忠，還將鑰匙交給鮑男；縣府員工雖通知警方協助處理，但鮑男主張此事為民事糾紛，將房門鎖上後離開現場。

代理縣長蔡碧仲表示，依據合約，花蓮縣府台北聯絡處廳舍租約至今年十二月卅一日屆滿，但前任縣長傅崐萁九月十三日收到解職書後，代理縣務的縣府秘書長顏新章於十四日進行解約。目前解約簽呈還在內部程序，尚未用印及對外正式解約，因此還未發生解約的法律效果，租賃合約仍然存續。縣府秘書長顏新章表示，前縣長傅崐萁在得知判刑後，因不知道接任的代理縣長是否依舊續約，於是提前指示行政暨研考處辦理解約。

據了解，呂姓房東疑在九月十五日與新房客簽約，並即日生效。經確認，昨將縣府員工轟出門的鮑男雖然自稱是新房客，但實際與房東簽約的新房客，卻是另一名謝姓女子。

蔡碧仲強調，台北辦公室主任曹振忠應針對此事負起全責，但檢討行政失當非當務之急，應先全權負責縣政府財產清點責任後再行檢討、論處。

代理縣長辦公室簡任機要秘書李旭寧說，依法律程序，就算有新約，花蓮縣府派駐人員還在廳舍內辦公，廳舍內的財產屬於縣府所有，花蓮縣府行使租約及權利仍受到保障，房東要負起這部份責任。