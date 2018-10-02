2018-10-02

記者林良昇／特稿

為了綁九合一大選，國民黨動用所有黨務資源，力推三件公投案，拚出了驚人的連署書數量，但其內涵卻是如此不堪入目，林正英電影中死人入土為安卻不得安寧的情節，在台灣社會荒謬上演，駭人程度，超越了連署書數量，更玷污了公投的神聖性。

對國民黨而言，公投的神聖性幾乎是零，本來就是作為選舉工具，人盡皆知，畢竟過去在威權時代，國民黨熟於操縱選舉，從黨主席選舉來看，充斥著人頭黨員陋習，運用起來家常便飯，套用到公投上，難度與公投對國民黨的神聖性一樣，都是零。

國民黨內老朽力量復辟，在民主和公投的漏洞下，假借看起來民主的連署書借殼上市，本來就是彈指之間，但大家都想問的是，怎麼連公投連署都想要造假，不老實踏著草鞋走入大街？

所謂「做錯就要認，挨打要站穩」，承認犯錯才有下一次，國民黨卻在被選戰沖昏頭下，在根本毫無詭辯餘地的離譜「死人連署」被揭穿時，態度竟是指責揭穿的人是「西廠」，大言不慚，難道不是「自己錯了還怪人」。

最遺憾的是，對於荒謬的「死人連署」事件，這個黨竟然毫無一點自省能力，黨內沒人站出來批判，沒人有懊悔之意，「不見、不聞、不言」，表現的不是睿智，而是不敢挑戰上意的鴕鳥心態。

有意改革的國民黨人要認知，如果現在不去找出那些讓也有璀璨過去的國民黨蒙羞的罪魁禍首，卻反其道而行，一再讓人民回想這個黨醜惡的過去；神聖性的公投只會照出國民黨的笑柄，那人民對這個黨的評價，醜惡堆積下，恐怕是萬劫不復。