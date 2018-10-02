公投連署書爆爭議》盧秀燕：多出萬份 中選會變西廠

2018-10-02

〔記者張菁雅、李雅雯、林良昇／綜合報導〕國民黨台中市長參選人盧秀燕領銜提出的反空污公投案，中選會審查後發現有不少偽造情事及死人連署，盧秀燕昨表示，她送出四十八萬份連署書，中選會審查的卻是四十九萬份，多出一萬份是無中生有，中選會變成「西廠」迫害她。中選會主委陳英鈐澄清，中選會給的收據上有註明數量以戶政機關查對為主，當初送案人就沒有把自己的案數點收清楚。

盧秀燕也說，中選會宣稱雖然反空污公投連署過關，但其中有十八萬份連署書是偽造、死人連署，所以將告她，然而，她送出的連署書是四十八萬份，中選會審查的卻是四十九萬份，為什麼會多出一萬份？是誰放進去的？請中選會說清楚、講明白。

盧秀燕強調，沒有一條法律規定，民眾連署如果寫錯或不實，發起連署的人要被告，原來中選會可以超越法律，促轉會變成東廠，對付侯友宜，「中選會變成西廠，迫害盧秀燕」。她更擔心如果中選會可以在公投連署書無中生有，年底大選會不會多出選票？這也是全台灣的疑慮。盧秀燕昨還拜訪國民黨新北市長參選人侯友宜競選總部，侯說，希望中選會保持中立。

中選會：不實指控將提告

對於藍營質疑連署份數「被增加」，中選會強調，提案人之領銜人聲稱連署人數計有四十九萬六四四四人，但實則其直轄市、縣市及鄉鎮市區之分類造冊並不完整，經中選會概略點收後，當場開立收據予提案人之領銜人，收據並明確註明：連署人名冊張數以戶政機關實際查對張數為準。該案經點收後即當場經中華郵政寄交戶政機關依法進入查對程序，實際查對後，連署人數為四十九萬七一九三人。

中選會強調，對於每一件公投案皆依法處理，外界若有不實指控，中選會也會依法提告。