詐騙偽造基礎上推動公投 陳英鈐：民主法治蕩然

2018-10-02

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨立委、台中市長參選人盧秀燕提出的「反空污」公投連署書爆出死人連署、大量造假，中選會主委陳英鈐昨在立院內政委員會進行業務報告，遭國民黨立委強勢杯葛；陳強調，促進直接民主不能建立在詐騙、偽造的基礎上，若在這基礎上推動公投，國家的民主法治基礎會蕩然無存。

盧秀燕所提「反空污」公投被查出高達七萬七一九四份有偽造情事，中選會卻成為藍營眾矢之的，十餘名國民黨立委杯葛議事，批中選會是「西廠」，更一度包圍陳英鈐，民進黨團幹事長李俊俋強調，國民黨應說明為什麼會有那麼多造假甚至死人連署的情況，不能自己作弊還怪中選會，根本是「見笑轉生氣！」

陳英鈐指出，偽造連署書該剔除的規定，也是從國民黨與親民黨在九十二年提出的草案而來，而法定剔除偽造連署書的機關就是戶政機關，是行政審查不是刑事犯罪審查。陳強調，公投是快樂的事，辦理公投卻要告發提案人犯罪，非常痛苦。

陳英鈐解釋，並非單憑一、兩份連署書就判斷是不是偽造，戶政機關查對時就是先進行電腦登打，不符的就自動跳出，例如死人連署、身分證、姓名不對，戶政機關是綜合判斷是否偽造。

關於連署書問題，陳英鈐指出，如果是美國，連署書要有見證人，切結有親眼看到連署，如果牽涉到死人連署，見證人就會被判刑，過去公投連署書曾規定要有身分證影本，這次公投辦完後，會進行檢討。

陳英鈐直言，確實有些民眾擔心自己「被連署」，來函給中選會希望查證有沒有「被連署」，這些情況也有轉到戶政機關。