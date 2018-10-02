國民黨公投連署書造假 「還有很多黑數」

2018-10-02

官員：四原則判定是否偽造 部分縣市沒有完全判讀出來

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨「反空污」公投連署書經戶所查對，出現大量偽造情事，高達七．七萬份，引發爭議，一名熟悉戶所查對作業的官員指出，所謂「有偽造情事」，有綜合判斷四原則，包含資料不符、一冊內連續多張簽名字跡、連續多張墨色相似、簽名外觀等，綜合判斷，並非僅靠墨色或字跡，死人連署是「百分之一百萬」的偽造；部分縣市對於偽造的判讀，「應該還有很多黑數」，只是地方政府沒有完全判讀出來。

國民黨立委、台中市長參選人盧秀燕所提「反空污」公投，戶所查對結果出爐，總計四十九萬七一九三份連署書中，有高達一萬一八四九份是「連署前死亡」，有高達七萬七一九四份「有偽造情事」，和其他不符規定合計，共有高達十八萬二八四八件連數書不符規定，引發外界譁然。

官員表示，不合格被剔除的約有十八萬件。其剔除原因有各種類別，中選會把其中一種叫做「有偽造情事」，約有七．七萬份。「有偽造情事」指的是資料沒有錯，但用人工判讀筆跡認為有明顯大量造假。

應是大量抄寫舊資料

官員指出，這不表示有偽造嫌疑的只有七．七萬份。其他類別，例如連署前死亡、重複簽署、姓名錯誤、身分證錯誤、戶籍地址錯誤，這些也幾乎可以確認是造假。死人連署絕對是造假無誤，而且把自己的姓名、身分證、戶籍地址弄錯，機率也不高，一定是他人抄舊資料才會大量出現這種現象。

官員認為，如果查核認真且接近事實，表示抄襲造假的人手上的資料幾乎都是錯誤的，不太合常理，部分縣市對於偽造的判讀，「應該還有很多黑數」，只是地方政府沒有完全判讀出來。

另名熟知戶所查對作業的官員則指出，大量抄寫即偽造簽名，應予刪除，大量抄寫判定偽造有程序，查對名冊時發現可疑的偽造情事，可綜合判斷為大量抄寫而刪除，或交由「大量抄寫判定小組」判斷。

中選會主委陳英鈐昨在立院內政委員會報告表示，死人連署普遍發生在全國各戶所，不是單一特定戶所，全國三九○戶所，沒有死人連署情況的只有連署數較低的四十七個戶所，「我們很納悶也很疑惑」，他個人也感到痛心，是什麼樣的情況會造成全國各地都有大量死人連署的狀況？

陳英鈐舉例，有關死人連署，新北市比率達到二．八％，與其他縣市的死人連署比率差不多，最高的台北市更超過四％。

戶政官員更透露，台北市大安區死人連署超過九％，應該是各戶所之冠；信義、大同、萬華區也超過六％。