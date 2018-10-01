縣府16人涉理想大地案 花蓮代縣長要查

2018-10-01

傅崐萁偽證案一審判無罪 花檢提上訴

〔記者王峻祺／花蓮報導〕在理想大地案中，前花蓮縣長傅崐萁、榮亮公司負責人鮑廣廷、購地者林德復等三人涉嫌違反稅捐稽徵法、商業會計法及偽證罪嫌，花蓮地方法院一審判傅偽證案無罪。花蓮地檢署不服，上月二十八日上訴花蓮高分院，並發現「榮亮公司金融帳戶代表交易人身分表」中，有縣府秘書長顏新章等十六人、先後任職縣府。對此，代理縣長蔡碧仲表示，政風處今將依法調查是否涉及不法。

榮亮帳戶交易代表 16人先後任職縣府

花蓮地檢署公布的身分表共二十三人，其中包括傅妻徐榛蔚、傅父傅兆林、傅母劉滿蘭，以及先後在縣府任職的顏新章、縣長室秘書蔡瑞璋、縣府秘書何申義、陳怡君、林可昂、陳孟芬，縣長秘書室秘書李繼生，秘書邱增良，庶務科職員謝如芳、張慶銀、李振偉、許德志（曾任職傅立委花蓮服務處、司機及隨扈）、周桓生（傅的外甥、曾任職縣長室）、吳清田（傅的友人、私人僱用）、陳家輝（曾在縣長室任職）、彭翔華（跟過傅崐萁跑行程）等十六人。

蔡碧仲責成政風處 依法調查有無不法

蔡碧仲表示，已責成政風處調查這十六人是否涉及行政責任，刑事責任則由檢方考量，「不論任何職位，一視同仁調查」。縣府行政暨研考處長謝明宏說，涉案人除顏新章是公務員、蔡瑞璋為機要職，其餘均為約用人員，今天會再配合政風處清查確認。

顏新章回應：「我只是陪好朋友林德復去領錢，將貸款提出來給理想地主，是證人身分！」強調與榮亮一點關係都沒有，「去查沒關係，不要亂塗黑」。

花蓮地檢署主任檢察官王怡仁表示，該帳戶代表交易人，其實就是受命去領錢的人，過程並未違反稅捐稽徵法，但縣府人員若於上班時間去銀行辦理存提手續，可能會有行政上的疏失。