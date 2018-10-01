冷眼集》中國瞄準南台灣

2018-10-01

記者鄒景雯／特稿

美國總統川普最近在聯大安理會上公開指控，中國干預美國十一月的期中選舉，因為他是第一位在貿易上挑戰中國的總統，因此北京不希望他贏。其實，台灣也一樣，蔡英文總統很可以說，因為她不接受「兩岸一中」前提，因此這次地方選舉，習近平也不希望民進黨贏。

中國這次對付美國與台灣，有一個手段是一樣的。套用中國解放軍自己發明的用詞，叫做「制腦作戰」，他們認為這是一種新的戰爭模式，所謂爭奪「制腦權」，也就是試圖左右敵人的思想意識甚至無意識，達到不戰而屈人之兵的目的。

要影響對手的認知，當然免不了要靠宣傳。中國近年來力拚英語教育，有計畫地併購南華早報、尼爾森報導等媒體股權，就是在掌握對英語國家、特別是美國的制腦能力。不過比較起來，中國在這次貿易戰中，不時要引用學術研究，又要用四頁廣告來包裝，總覺得隔了一層、難接地氣，但是面對同樣使用華文的台灣來說，由於不少國民欠缺對中國訊息的理解，這制腦戰打起來就駕輕就熟多了。

政府部門已經觀測到，北京顯然認為要更有效的影響台灣選舉，關鍵在能否直取民進黨票倉，改變南部選民的看法，因此近年來已經挑選了四、五家，總公司設在南部地區、較具規模的電子、平面、廣播及網路媒體，由國台辦等中央機構及中國地方媒體，長期餵送中國新聞報導及評論，給這些台灣媒體登載。

隨著選季到來，國台辦更進一步要求各省市台辦要督導轄內單位儘速搭建對台宣傳管道。例如，國台辦「兩岸關係雜誌社」及中國新聞社提供台灣一家電視台有關中國涉台措施與兩岸交流訊息；河北省由石家莊傳媒集團向國內某報供給新聞素材，由該報以專刊方式報導；山東省、江西省、湖北省透過某報定期刊載旅遊訊息，以吸引台灣民眾前去旅遊，並介紹台商、台青在當地的生活；北京日報、海峽導報、廣州日報則提供某報有關中國各地經貿發展及各省市對台措施；福建省透過國內某廣播電台播放由中國製作的十小時廣播劇「棒球兄弟」，描寫赴中發展台青與中國青年共組棒球隊的故事等等。數落下來，實在是登堂入室、服務到家。

除了以上這些對台灣地方媒體有序滲透之外，老共刻意安排正體字的新華網、中國共產黨官網，當然更是針對台灣人全面性的輸送中國官方觀點。

不僅如此，中國還把手伸進台灣當起導演，一個統派團體計畫要再度在台灣舉行五星旗大遊行，十月一日中國國慶日再闖玉山並升起五星旗，對岸屆時再來大肆炒作，裡應外合，以為可以擴大影響台灣閱聽大眾的觀感。

同樣面對中國來襲，美國早已採取立法、政治、經濟手段，來反擊中國竊密、假消息、銳實力的發酵，那麼台灣呢？不論我們要爭論多久，至少所有的國民現在就該要有所警覺，警覺所見資訊是不對等操作的結果，警覺這是中國利用台灣開放社會的自由，進行的不公平遊戲，警覺我們怎麼可以讓一個專制國家來制我們的腦？