侯總部成立 獨缺吳主席

2018-10-01

〔記者賴筱桐、李雅雯、陳心瑜／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜昨天成立競選總部，前總統馬英九、新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋及前國民黨主席洪秀柱都站台力挺，眾人齊壓陶板手印，象徵「心心相印」、「一棒接一棒」，並高呼「凍蒜」，現場獨缺國民黨主席吳敦義，讓外界聯想吳、侯兩人心結未解，藍營團結氣勢打了折扣。

心結未解？ 團結氣勢打折扣

吳敦義昨天上午參加新北市議會議長蔣根煌競選總部成立大會，隨即匆匆趕赴基隆，為市長參選人謝立功站台輔選。吳敦義受訪則未多說，只說侯友宜另外會有大型造勢活動，「我現在趕基隆」。

朱立倫昨為吳敦義緩頰說，目前各地有許多競選總部成立，分進合擊是很正常的，相信吳敦義在其他活動也會支持侯友宜。對於外界揣測「侯吳心結」的聯想，侯友宜稍晚受訪時，未正面回應相關問題。

民進黨新北市長參選人蘇貞昌表示，「侯友宜不敢和吳敦義站在一起」。蘇說，上次在五股工商展覽中心雲林同鄉會，吳敦義來，侯友宜也不敢跟他站一起。

侯友宜競選總部設在板橋中山路。侯說，近年在朱立倫帶領的團隊下共同拚建設，感謝朱立倫的信任，讓他在第一線有發揮的空間，「雖然眾人罵、眾人怨嘆，侯友宜甘之如飴，對的事情一定勇敢走下去。」他感謝過去曾為台北縣、新北市奉獻的所有人，但時代要與時俱進，市政工作須一棒接一棒，在既有基礎往上堆疊。