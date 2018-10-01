蘇展歌喉 支持者跟著唱

2018-10-01

〔記者邱書昱／新北報導〕民進黨新北市黨部昨晚在新店區舉辦首場參選人造勢晚會，一改傳統的造勢活動，現場宛如小型演唱會，市長參選人蘇貞昌也高歌一曲「快樂的出航」，不少台下支持者衝到台前一邊錄影、一邊跟著唱，還有人揮旗叫好。

新店造勢晚會 宛如小型演唱會

造勢晚會地點恰巧遇到慈龍宮萬善堂迎神活動，蘇貞昌到場後也前往上香祈福，這也產生另類的加乘效果，現場支持者和信徒加總一千多人。蘇提起擔任縣長時保留碧潭吊橋、興建中安便橋、安坑一號道路，未來上任市長後，也會加速推動捷運施作。

蘇貞昌也說，首場市黨部造勢活動選在新店，就是重視新店，不僅要加速周遭老屋都更，也要替長輩補助假牙，以及垃圾袋降價政策，台下民眾則用力揮旗叫好。

造勢晚會請來台語歌手施文彬、新北市黨部主委余天的女兒余苑綺，現場宛如小型演唱會。余天遞麥克風給蘇貞昌，笑說「一定要唱歌才會放你走」，兩人合唱「回鄉的我」，蘇也高歌一首「快樂的出航」。

余天受訪時說，造勢晚會不要像競選活動那麼嚴肅，改以歌唱為主，每一位參選人都要上台唱歌，希望有快樂、好的競選環境；他也稱讚蘇「唱歌還不錯，不是很專業，但是OK啦。」新北市議員廖筱清、陳永福也上台助陣高歌，以歌曲拉近和市民的距離。

蘇貞昌昨連趕四場競選總部、後援會成立，前天有民眾不滿封路擾民，嗆聲要在鶯歌競選總部會場「鬧場」，引起高度關注，所幸順利落幕。