連署書大量抄寫 學者：歐美國家會覺得不可思議

2018-10-01

〔記者林良昇、張文川／台北報導〕國民黨發動「反空污」、「反核食」、「反深澳電廠」三項公投綁年底大選，被查出有大量抄寫、「死人」連署等造假情事；據了解，國民黨透過各黨部系統動員連署，每位立委還必須繳交一案一千份連署書。學者直言，歐美民主國家根本沒有考慮到會有抄寫，知道台灣出現這種狀況會覺得很不可思議。

中選會查對國民黨「反空污公投」提案連署的結果出爐，不符規定遭剔除的連署有十八萬二八四八人，其中「有偽造情事」高達七萬七千多人，離譜的「死人連署」更有一萬一八四九人。中選會認為「有相當高的可能性構成犯罪行為」，將在十月二日中選會委員會議討論是否進行刑事告發。

國民黨推動三項公投案，國民黨高層憂心連署過不了關，黨中央下令各地黨部系統推動，每位黨籍立委每項公投有一千份連署書的「責任額」。到了八月廿七日，某南部國民黨立委就衝出每項公投各三千份連署書的驚人數量，最後三項公投連署書募集近一百五十萬份的誇張數量，當時黨內就有人憂心，黨中央只顧衝高連署量，但連署的「質」可能反害了國民黨形象。

東華大學民族事務暨發展學系教授施正鋒強調，歐美進步民主國家不可能會出現連署書抄寫的狀況，因為實際找人連署是基本、不需要去問的事情，根本沒人會想到連署書還可以抄寫，所以不會有相關規定。

施正鋒表示，美國沒有全國性公投，都是各州自己舉辦，舉辦公投可能會找政治公關公司一戶戶敲門拜訪，不可能拿黨員名冊來抄。政府應該要依法處理，不然會被人說是雙重標準。

大量抄寫跟「死人連署」是否構成偽造文書罪嫌？輔仁大學法律學院教授張明偉認為，偽造文書罪嫌的要件之一是「故意」，中選會告發的對象若是公投提案人、發起人，檢方須舉證列出提案人知道哪一件是假的，難度相當高。

真理大學法律系副教授吳景欽表示，公投連署的數量龐大，每件的情況都不相同，若是連署人簽名，其他資料由工作人員代填，未必全是偽造；中選會應保持獨立客觀依法辦事，才不會惹來選民質疑其中立性。