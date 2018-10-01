國民黨連署造假 蘇：連這個也要騙

2018-10-01

〔記者陳心瑜、蘇孟娟／綜合報導〕中選會查對國民黨所提「反空污公投」連署結果，其中七萬七千份「有偽造情事」；民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨直斥「實在太誇張」，並指國民黨新北市長參選人侯友宜陣營的反深澳電廠影片用國外鋼鐵廠畫面欺騙民眾，國民黨一直用欺騙、造假手段，希望選民不要上當，用選票抵制歪風。

再批侯反深澳電廠影片移花接木

蘇貞昌表示，國民黨竟用造假連署企圖蒙混過關，其中有偽造情事的七萬多份，還有一萬一千人是已經過世的人，「連這個也要騙」。

侯陣營九月十九日發布反深澳燃煤電廠興建影片「同一片天空」，遭綠營批評影片移花接木，侯辦則強調以示意的手段表現，目的是盼促成社會大眾關注討論此公共議題。

此外，年底九合一選舉綁爆量公投，親民黨主席宋楚瑜昨指出，公投案爆量，讓他非常擔心會不會傷害台灣民主。

宋憂公投案爆量 傷害台灣民主

宋楚瑜說，今年的公投案還有死人可不可簽署等問題，他只問一句話，這次九合一選舉有幾項公投要投票？答案應沒人知道。他強調，公投是最後手段，不是經常可拿來使用，要讓大家知道到底為何公投。

宋楚瑜表示，年底大選將屆，全國各地選務人員還少五萬七千多人，為何沒有人參加選務？因為「有功無賞、打破要賠」。

宋楚瑜提醒，目前有幾個縣市包括台中市，依所謂選舉民調顯示差異很小，一旦投票過程發生差異、選務糾紛，引起騷動等，「會不會造成對台灣民主的傷害？」

他更說，之前幾次大選綁公投頂多兩案，這次公投竟然高達九案、十案，到現在還在爭議，「希望台灣的民主不要讓自己都覺得臉上無光」，應認真辦好應該要做的事情。

宋楚瑜替黨籍台中市議員參選人邱于珊站台，儀式安排由宋楚瑜帶領參選人擊戰鼓出擊，擊鼓儀式結束後，台下突有民眾高喊「宋省長選總統」，還在台上的宋楚瑜再度拿著鼓棒連連擊鼓呼應，讓氣氛熱到最高點。