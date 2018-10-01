大同經營權之爭 中資影幢幢

2018-10-01

〔記者錢利忠／台北報導〕旗下擁有千億元土地資產的百年老牌家電公司大同，近年面臨經營不善及高層林家第三代林蔚山官司纏身等困境，市場派為爭奪經營權，違法引進中資加入戰局；繼中國上海龍峰集團前年九月繞道香港買進大同股票，被開罰五八二萬元後，今年八月底，台北地檢署另針對市場派引進中資炒股案起訴台商鄭文逸等三人，現由台北地院審理中。

中資偽裝港資 拿女兒當人頭

前年九月，龍峰為掩飾中資色彩，透過香港永豐金證券，以港資身分買進市價約十億元的四．九％大同股票，違反我國規定中國只有QDII（合格境內投資者機構）才能買台股的規定；去年初金管會接獲具名香港永豐金證券員工的檢舉後，去年五月，金管會查出龍峰繞道香港買入大同股票，對龍峰開罰違反兩岸人民關係條例的最高罰鍰六十萬元，並停止其股東權利、不予計算表決權，並要求六個月內出清持股。

金管會主委顧立雄去年九月上任後，再接獲新事證而重啟調查中資炒作大同一案，發現龍峰負責人任國龍不僅透過香港永豐金證券買進大同，另將具有中國、加拿大雙重國籍的女兒任梓菱當作人頭，投資逾廿億元分批買進大同。

金管會調查，任國龍以女兒名義在兆豐銀行香港分行成立信託專戶，再利用該專戶透過香港金融數據證券有限公司買進約七％大同股票；另透過台灣群益金鼎證券的受託專戶「香港六福證券」，買進二．五％大同股票，兩個人頭帳戶共持股約九．五％；去年九月，金管會另依違反持股異動未申報、大股東持股不得轉讓等規定開罰五二二萬元，同樣限人頭戶於六個月內出清持股。