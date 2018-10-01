大同市場派避風頭 轉趨低調

2018-10-01

〔記者李靚慧／台北報導〕大同炒股案已在八月底首波偵結，台商鄭文逸遭起訴並限制出境，因檢調偵查動作擴大至調查中資，市場派態度轉趨低調，各路人馬均不願公開表示意見。

小股東心灰意冷 支持改革者

公司法修正案上會期通過，增訂第一七三條之一（被稱為大同條款），股東持股達三個月且過半，就可自行召開股東臨時會；原本經營權岌岌可危的大同，在檢調大動作調查炒股案、起訴台商鄭文逸後，已打亂市場派集結動作。

大同經營權之爭，起於兩年前大同股東會中，有股東號召組成自救會，後續自救會雖已解散，但新大同、欣同等市場派推派董事參與董事改選，最後無功而返；其他市場派還包括台商鄭文逸及其姪女鄭佳佳、三圓集團王光祥等人大舉加碼大同，王光祥更公開公告，已成為大同最大單一股東。

但先前訴求爭取進入董事會進行改革的欣同公司等小股東，在公司法修法通過後，態度反而轉趨低調。據了解，除了因持股數量最多僅三％，對照王光祥等市場派持股相對較少、距離五十％股權「還很遠」；更認為經濟部等主管機關立場偏向公司派，因此感到「心灰意冷」。

但欣同等市場派對於大同「亟需改革」的立場未變，認為大同經營績效差，就得虛心的以開放的態度來面對外界的建言，但已不願再「強出頭」，而是想看看「誰願意出來」；「若有人要出來改革大同、且是可以認同的人選，一定支持」。

大同很低調 尊重檢調結果

至於大同公司派方面，對於檢調調查進度，僅表達「感謝之意」，其他則不願表示意見，連今年大同歡慶百年，進行的百年員工運動會，也未邀請媒體採訪。

有大同員工私下質疑，既然檢方認為台商鄭文逸炒作大同股票、且已起訴，為何投保中心至今未依「投資人保護法」提出民事起訴並讓受害投資人登記求償？質疑投保中心未能積極保障投資人權益。