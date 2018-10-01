大同慘跌後飆4倍 檢調閱港FINI帳戶

2018-10-01

檢調懷疑︰10個不明帳戶

「最終受益人」與任國龍有關

〔記者謝君臨、錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵結大同炒股案，起訴台商鄭文逸等三人，但全案並未就此打住，由於檢調先前偵結的區段，主要聚焦於前年九月一日至去年三月十三日股票停止過戶日之間，但檢調發現，停過日後大同股價先慘跌再大漲四倍；檢調懷疑，持股逾廿七％、「最終受益人」不明的十個FINI（外國機構投資人）帳戶，也與中國商人任國龍有關，目前已去函香港調閱十個FINI帳戶的「最終受益人」身份，全案仍待調查釐清。

不法獲利11億 聲請宣告沒收

檢方查出，鄭等人炒股的不法獲利十一億餘元，而相關不法所得已被鄭文逸等人利用人頭帳戶轉入股市當中，檢方將在清查告一段落後，全數凍結鄭等人實際掌控的人頭證券帳戶，並向法院聲請宣告沒收。

檢調調查，鄭文逸在停過日前出清四十萬張大同股票，不法獲利逾十一億元，但僅剩的十七萬張大同股票至今並無變動；不過，大同股價於停過日後卻先慘跌，去年五月中旬甚至一度僅剩九．八元，到了今年七月底再漲至四十一．六元，翻漲幅度超過四倍。

檢調發現，目前泛市場派中，積極插旗大同經營權的三圓建設董事長王光祥，透過旗下羅德、競殿、三雅已握有大同約十％股權；台商鄭文逸及其姪女鄭佳佳分別擁有二．八五％、二．一四％；此外，香港渣打託管帕米爾思資本等十個FINI帳戶，持股則超過廿七％。

身份不明FINI帳戶 持股逾27％

今年六月，大同企業工會曾刊登廣告，質疑大同十個以FINI銀行保管帳戶的股東，強調這十個戶頭的股權合計超過廿七％，但因分散持有，得以規避十％大股東申報，公開詢問這些「最終受益人」不明的帳戶，股東究竟是什麼身份。

工會質疑，這十個帳戶的行動一致，且其中有多個是與中國房地產開發商、上海龍峰企業集團負責人任國龍有關，同時質疑市場派欣同、新大同、王光祥所屬三家投資公司的資金來源，懷疑三圓建設鮭魚返鄉的真實性。