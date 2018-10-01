大同炒股案 偵辦中國金主任國龍

2018-10-01

傳出資百億金援台商鄭文逸

介入大同經營權之爭

〔記者謝君臨／台北報導〕老字號上市公司大同因坐擁千億元土地資產，股價卻長期低迷，傳中國知名地產商、上海龍峰集團董事長任國龍就是看上這點，才出資百億元委由台商鄭文逸企圖介入大同經營權之爭，並趁勢炒股獲利；檢調統計，在首波偵結炒股案中，鄭於一○六個營業日中竟有一○三天買賣大同股票，金額達一四七億元，鄭被起訴後，任仍另案偵辦中，一旦通緝恐將面臨卅年追訴期。

台北地檢署偵結大同炒股案，依涉犯證券交易法操縱股價罪起訴台商鄭文逸等三人，卻不見幕後主嫌大金主任國龍在列；對此，立委黃國昌質疑，檢方已認定任、鄭具有犯意聯絡及行為負擔，卻未起訴任？此外，鄭在起訴書製作完的隔天即試圖搭機離境，是否有人洩密？

對此，北檢發言人陳佳秀表示，本案起訴前，檢察官已將被告限制出境，起訴消息並未提早洩漏，其餘涉案被告則是另案偵辦中；北檢檢察長邢泰釗說，此案牽涉大同公司派與市場派之間的角力，他特別交代偵辦務必中立。

金管會去年查獲首宗中資繞道香港投資大同股票案，開罰五八二萬元，並要求任國龍在六個月內出清持股，但任出清的時間及數量，卻與三圓建設董事長王光祥買進的時間及數量大約相同；外界質疑，三圓建設資本額僅六億元，卻能在短短七個月內出資五十三億元買股，王會否又是任的人頭？

買股時間、數量巧合 查三圓錢哪來

今年五月，三圓建設透過旗下子公司羅德、競殿、三雅，取得大同廿三．四萬張股票，合計持股約十％，依每股廿二．六五元均價計算，王光祥砸下約五十三億元取得大同逾一成股權，一躍成為單一最大股東。

王光祥曾強調，他買進大同資金逾五成是自有，他支持召集臨股會、改選董事會後，直接進入管理階層，「絕對不是玩股票」；然而，外界質疑，他的鉅額資金從何而來？市場盛傳，王的資金來自處分掉中國青島子公司的土地交易，交易對象是上海仲盛建設，然而，持有上海仲盛建設八成股權的大股東，就是曾被金管會要求出清大同股票的任國龍。

巧合的是，任國龍出清的持股，與王光祥買進的股票數量大約相同，賣出、買入的時間點也大致吻合，被質疑是中資透過王漂白的假交易。對此，三圓建設於九月五日發布重大訊息否認，其中是否涉及不法，仍待檢調進一步調查釐清。