焦點評論》造假公投若成案 變國際笑話

2018-09-30

記者陳鈺馥／特稿

「公民投票法」修正案去年底在立法院三讀通過，終於打破鳥籠門檻，實現「直接民權」美意，但修法後的首度公投，卻被國民黨「反空污」公投的偽造情事、死人連署所玷汙，中選會應以最高標準審視成案與否，為台灣民主嚴格把關，不容造假公投案闖關。

據戶所查對結果，國民黨「反空污」公投提案，第二階段連署書不合格數高達十八萬件，卅一萬多件合格數雖「低空飛過」廿八萬成案門檻，但涉犯偽造文書等不法犯罪，竟高達八萬多件。

民主真諦是少數服從多數、多數尊重少數，國民黨卻逆其道而行，以少數「製造」多數連署，連死亡民眾都拿來湊份數，若學生大考作弊被抓，一律直接零分或死當，何以政黨作弊，還能剔除後過關？

公民投票公正性建立在法治基礎上，以非法手段達成「公投綁大選」目的之公投提案，已無正當性。「反空污」公投為台灣「公投法」修正後，中選會第一件宣告是否成案的全國性公投提案，對民主憲政極具深遠影響，若連「死人連署」破萬人都能成案，將來學校「公民與社會」課程，要如何教育台灣下一代。

翻開台灣選舉史，國民黨早是造假慣犯，一九七七年「中壢事件」為前車之鑑。國民黨四十年後老調重彈，將反映民意的公投連署「抄好抄滿」，偽造情事高達七萬多件，主管機關應遏止此一亂象。

瑞士公投制度設計嚴謹，公投連署書須公證，以防造假情事，美國亦規定，每一份連署書須確實由本人連署，若偽造將面臨判刑，中選會應比照國際標準，若輕易讓造假公投成案，台灣民主將成為國際笑話。