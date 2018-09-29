選前掃黑 又掃到3統促黨員

2018-09-29

〔記者王駿杰、黃欣柏、邱俊福／綜合報導〕因應年底大選防制幫派以暴力介入選舉，警政署啟動全國大掃黑，昨天分別在高雄和新竹查獲具中華統一促進黨黨員身分、以及與統促黨總裁張安樂關係密切的暴力犯罪份子，逮捕的十八人中有三名統促黨員，治平掃黑行動持續進行中。

據指出，統促黨不僅以竹聯幫為骨幹，近年來還在全台各地結合地方黑道發展促統勢力，且除了原本以該幫捍衛隊為主的陳抗衝撞部隊，近年也大幅增加來自各地的「新血」；警政署已指示全國警方密切注意，不容「統與黑」結合的勢力破壞年底選舉。高市警察局長李永癸昨天也說，絕不讓幫派組合藏身於政黨，危害治安及介入年底九合一選舉。

恐嚇店家 開店須經同意

警方昨在高雄逮捕八人，搜出三張統促黨黨員證，查出地方惡霸葉秀龍、李明霖、林翔暘兩年前加入統促黨，三人涉於今年五月到鳥松區某練歌場嗆「開店要經過我們同意」等語，除砸毀該店，也砸毀另一家練歌場及一家小吃部。警方將葉嫌列為治平對象移送檢方，嫌犯承認向被害人索取五千至一萬元不等保護費，並以砸店等手法迫使被害人屈從，訊後獲十五萬元交保。

警方昨也逮捕四十三歲的風飛砂幫許姓成員及其手下共十人，許嫌兩年前開始與統促黨總裁「白狼」張安樂接觸，並在董姓男子協助規劃下，獨資開設催帳公司。許嫌涉在新竹暴力討債，曾率眾持槍抵住被害人頭部索財；他落網後供稱，曾和張安樂在餐會上合影，他不是統促黨員，訊後被依組織犯罪等罪嫌送辦。

刑事局指出，近年陸續在各地查獲統促黨成員涉嫌犯罪，比如統促黨首席顧問、竹聯幫虎堂前堂主朱家訓涉霸佔法拍屋；竹聯幫月堂吳祐陞、鄒才榮為統促黨成員，涉多起暴力恐嚇取財；統促黨專員、竹聯幫孝堂份子黃康洺涉暴力討債；身為統促黨李靖黨部前主委的四海幫青壯會份子彭馬潤智，涉糾合該黨現任主委宋憲庠暴力恐嚇等。