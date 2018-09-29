2018-09-29

〔記者李欣芳、林曉雲／台北報導〕行政院推動雙語政策，未來是否結合準公共化幼兒園逐步推動引發矚目。行政院長賴清德已指示教育部，研議鬆綁幼兒園不得教英語的相關法規，賴揆認為，語言的學習愈小學習成效愈好。

幼園教英語 賴揆：研議鬆綁

依據現行「幼兒園教保服務實施準則」第十三條規定，幼兒園不可進行全日、半日或分科的外語教學；「就業服務法」第四十六條也規定，外籍教師只能在大專院校、高中或補習班任教，也就是幼兒園不得聘用外籍教師。

賴揆曾訂下一○八年要提出讓台灣成為「雙語國家」政策的目標，據悉，行政院將逐步推動英語成為第二官方語言，賴揆去年十月在立法院答覆民進黨立委吳思瑤質詢時說，將由教育部成立推動英語成為第二官方語言的委員會，調查、研究、規劃後提出計畫。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）昨表示，教育部上週向賴清德院長進行第二次報告，會中對於雙語教育該如何向下扎根、法規鬆綁等議題廣泛交換意見，認為語言學習重在不間斷，愈小學習成效愈好。

Kolas說，賴院長因此指示教育部研議，鬆綁幼兒園不得教英語的相關法規。她指出，由於使用語言與國家發展有關，已不只是單純的教育議題，賴院長指示由國發會擔任雙語政策的主政機關，並成立跨部會委員會，責成各機關訂定階段性目標與工作內容等。

國教署委託 研究最適初學年齡

對於賴揆指示研議鬆綁幼兒園不得教授英語規定，教育部國教署表示，已委託專家學者進行英語「最適初學年齡」研究，近期亦將徵詢學者專家及相關團體的意見，以研議規劃學前階段英語政策調整。

國發會主委陳美伶認為，「雙語國家」意指要讓所有國民都具有聽、說、讀、寫中文與英文的雙語能力。賴揆在會中裁示，短期將以「雙語國家」為政策推動目標，並逐步朝「英語為第二官方語言」的長期目標邁進。

陳美伶說，過去也有推行過相關政策，國發會將重新思考具體目標與執行方式，積極規劃出政策，目標在年底前提出施政計畫或行動方案。