被國民黨 開除黨籍 蕭淑麗四人反嗆

2018-09-29

〔記者施曉光、王善嬿、謝武雄、張存薇、葛祐豪／綜合報導〕距離年底縣市長選舉投票只剩一個多月，選情也日趨激烈。為了劃清楚河漢界，國民黨中央考紀會昨對四縣市揮出黨紀大刀，決議通過開除分別違紀參選嘉義市長、高雄市長、桃園市長、台東縣長的嘉義市議長蕭淑麗、前立委蘇盈貴、前立委楊麗環及前台東縣長鄺麗貞。

蕭淑麗回應說，今年二月已將退黨申請書送交市黨部，至於為何黨拖那麼久才辦理，是黨的問題，「是捨不得我走、是知道蕭淑麗是個人才嗎？」

蕭淑麗表示，退出國民黨後，無黨心更寬、路更廣，會用政見爭取選民支持，相信民眾會選能帶給城市繁榮進步、有藍圖願景的市長人選。

楊麗環則指出，她早就宣布退黨，何來開除黨籍，拜託國民黨不要再鬧了；出來參選是應人民的要求，希望能擺脫藍綠惡鬥，她會以理念、政見爭取市民認同。

鄺麗貞昨天傍晚發表聲明，強調參選是想喚回國民黨已喪失的信仰與價值，「今天的下場，我們並不意外，求仁得仁罷了！」

鄺麗貞也說，從今以後，沒有了政黨的色彩，她將成為中間選民與公民力量崛起的靠山。

蘇盈貴則批說：「我不是黨員，這是可以確定的，我也沒繳黨費，這也是可以確定的」。他以無黨籍登記參選，國民黨卻用奧步栽贓，令人不齒。

此外，先前揚言脫黨參選新竹縣長而被開除黨籍的國民黨立委林為洲，由於後來放棄登記參選並輔選黨提名參選人楊文科，考紀會昨通過廢止原開除處分。