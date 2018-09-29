嘉市長選戰4搶1 紛推政見牛肉

2018-09-29

〔記者王善嬿／嘉市報導〕年底嘉義市長選舉為四搶一局面，尋求連任的民進黨籍市長涂醒哲明天下午四點在友忠路成立競選總部，總統蔡英文、行政院長賴清德將站台相挺；國民黨參選人黃敏惠提出爭取興建西區國民運動中心、圖書館總館等政見，強調市政要一棒接一棒，她會努力豐富市民生活；無黨參選的市議會議長蕭淑麗昨推出市政藍圖，強調市民有感的政見才是好政見。

涂醒哲昨早擔任祭孔典禮正獻官，循古禮上香、進獻，典禮結束後，分送智慧糕祝福學子學業進步；他說，每天做好市政，爭取選民認同。

涂醒哲競選總部總幹事陳茂松表示，總部印行「涂醒哲十大政績」，做為給市民的成績單，也代表「政績牌」是涂醒哲的市長選舉主軸。

黃敏惠則批涂醒哲對教育政策不用心，只會把政績「塗好、塗滿」，為「割稻仔尾」，抹滅前人的努力，像東區國民運動中心的經費是她任內向中央爭取，且決定採先找營運廠商的統包、ＯＴ（營運、移轉）模式，現在證明決策正確。

嘉市副市長張惠博回應，「經費到位是前端，真正能蓋出來才是王道」，例如嘉義市區鐵路高架化計畫，經歷多任市長，隔了二十八年，直到涂醒哲上任才動工。

無黨籍市長參選人「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」為爭取選民支持，五月起每天在中山路、吳鳳北路口等處拜票。