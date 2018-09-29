誰拒絕辯論 丁守中：選委會應公布

2018-09-29

〔記者簡惠茹、蔡亞樺、黃建豪／台北報導〕台北市長參選人電視辯論會告吹，五位參選人之中，究竟是誰不同意辯論？民進黨姚文智、無黨籍李錫錕都贊同辯論，認為政見越辯越明，國民黨丁守中也不斷邀約辯論以檢視彼此政見；台北市長柯文哲陣營則表示，民調領先之下辯論，等於給對手舞台，目前沒必要辯論。

丁守中昨要求，市選委會應公布不願辯論的參選人是誰，柯文哲一再強調透明公開，更應該公布不同意名單。

姚文智對於辯論是展開雙臂歡迎，九月底就向柯、丁下戰帖，還曾說要辦幾場都可以，「就算每週辯論也沒關係」。姚文智強調，辯論會讓政策、市政發展方向有被好好討論的機會，讓參選人在最短時間展現想法。

柯陣營：目前沒必要辯論

柯陣營則透露，坊間民調柯的支持度保持領先，且柯具有高度的媒體與網路聲量，在保有優勢情況下，若與弱勢方透過辯論正面交鋒，等同給對手平等競爭的舞台，因此不是不辯論，只是目前還不必要。

李錫錕大酸柯文哲說，每個人都記得自己有沒有勾選是否同意公辦政見辯論，柯卻聲稱忘了，這麼重要的事都能用忘了搪塞，以為大家都是笨蛋，合理推論是柯文哲不同意公辦辯論。

無黨籍吳蕚洋也承認，公辦辯論形式對沒資源的他不利，所以勾選不同意。