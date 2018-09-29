融入式英語教學 目前師資未完備

2018-09-29

〔記者洪瑞琴、蔡亞樺、葉冠妤、謝武雄、蔡淑媛、黃旭磊／綜合報導〕台南市目前由崇明國小附設幼兒園執行教育部的英語融入式課程試辦計畫，南市教育局指出，因試辦計畫明訂園內教保人員應有三分之一以上具英檢中級或同等檢定程度，要在所有園所實施英語教學，現階段師資未完備。

南市教育局表示，幼兒園英語融入式課程要求教保人員應有三分之一以上具英檢中級或同等檢定程度，各園所很難做得到，由於台南市崇明國小是雙語試辦學校，因此今年二月起從崇明附幼做起，以音樂、健康、體育、綜合活動等學科整合英語教學。

北市教育局科長吳青娟表示，法令開放後，幼兒園可以採融入式教學，例如唱歌、遊戲等方式，教導幼兒學習英文，目前幼兒園採融入式教學相當普遍，但未來若鬆綁幼兒英語教學，幼兒園師資要有半數須取得英語相關證照，北市南門國小附設幼兒園、內湖幼兒園兩所公幼已提出申請補助鐘點費，用於教師增能。

新北市教育局表示，新北部分幼兒園早就透過遊戲及生活經驗課程規劃英語學習，讓孩子學習各項基本能力及核心素養。

桃園市政府教育局長高安邦表示，幼兒學英文基本上以口語為主，儘量不接觸生硬的字母、單字。桃園市有很多國小從一年級開始就有英語教學，也指定平鎮區義興、中壢區青埔及內壢、桃園區快樂等四所國小試辦。

台中市教育局副局長劉火欽表示，台中市公立幼兒園目前有客語融入式教學，英語課程未試辦，英語融入式教學是新的概念，地方樂觀其成，建議先試辦一、二年後，效果不錯再全面執行，讓課程和師資軟硬體更健全。

高雄市教育局幼兒教育科代科長吳文靜說，公立幼兒園（公幼）實施英語教學，現階段師資未完備，但唱遊、配合活動融入對話方式並未禁止，樂見幼教啟動雙語教學。