焦點評論》改寫未來的歷史

2018-09-29

記者鄒景雯／特稿

現在的歷史，是過往的前人所寫的，寫得是好或壞，今天可以定出功過；同樣的，當代的我們每個人都在寫歷史，有人寫得多，有人寫得少，寫得多的人，若眼前寫對了，可以改寫未來的歷史，並留下歷史評價。從這角度看，賴清德院長決心推動台灣為雙語國家並向下扎根，絕對是件可以影響歷史發展的重要決定。

事實上，實施雙語教育或擇定英語為第二官方語，在台灣早就歷經了至少十多年以上的討論，所有具有前瞻眼光者都知道這個方向，但是過程中的社會阻力從來沒少過，於是有許多替代方案出現，希望緩和恐懼與排斥，例如全民英檢的實施等，然而十八年下來，論國人英語能力以及環境國際化的程度，距離目標依舊非常遙遠，換句話說，花了超過一代人的時間，我們基本上仍在原地踏步。可見要激勵一個群體集體地往上攀爬，非要有無比的魄力與意志，才可能起於足下。

在這樣的困難之下，賴揆竟有心思指示教育部研議幼兒園鬆綁外語教學的限制，或可看到這位政治菁英除應付每日層出不窮的政務攻防之餘，他沒有忘記國家長期布局的關鍵性，是個有遠見的人物。其實歷史老早也告訴我們，國家的奠基與翻轉，經常是由極少數的有志之士堅持百忍所開啟，美國如此，日本如此，亞洲的耀眼小國新加坡，亦復如是。

台灣為何需要雙語？不僅僅是經由英語做為與世界連接的工具，更是藉此融入西方文明體系，取得優勢競爭地位的途徑。也就是光會華語，只在華文世界行走，已經遠遠不夠，我們無從由文化的比較，進一步演繹與創新，更何況華語所連接的華文世界領頭者中國，是全球最大的反動封閉勢力，它的自由開放指標遠遠落於台灣之後，而這僅僅是人最起碼的尊嚴需求而已。這個迫切感，對於台灣新世代的生存發展來說，愈來愈水淹鼻孔。

英語不好的下場是如何？暫且不提與先進國家的落差，就拿以英語為官方語的菲律賓為例，二○一三年的廣大興漁民死亡事件，當時引發台菲兩國就專屬經濟海域重疊區域的爭執，甚至展開國際外交與輿論戰，期間外交官員私下不諱言，菲國由於英語交涉能力強，一度讓我方在爭取聲援時陷入被動，例如英國經濟學人就曾經以「麻煩海域」為題，描述台灣漁船素以貪婪聞名，搞到時任駐英代表的沈呂巡還要去文抗議。維護人身安全尚且如此，何況是更廣泛領域的競爭角逐。

接著要問怎麼做較有效率？不論是賴院長關切的幼兒園開放受教，或學界建議英語課程向下延伸到小一，都值得提出來誠意討論，並具體落實，然若要形成非做不可的氣象，恐怕還是要由政府帶頭示範。

去年是明治維新一五○週年，日本早在那個時候就已經體認到學習西方的重要，當時日本政府不斷派出使節團前往歐美，規模最大的岩倉使節團，就由政府官員與留學生一○七人組團，赴外長達兩年深入考察，回國後成為維新的種子部隊。今天我們看到日本的文明進化，同時也保存其本有的深厚傳統，台灣又有多少公務員能起現成的領頭羊作用呢？

在在不濟，一位教育部高層說得也不錯，「我們可以花一代的時間來醞釀」，也就是從小就進入雙語學習的程序，總有一天可以開花結果。如果是要從量變達成質變，就如前述，我們其實已經虛擲十八年，倘若不想再耗費下去，這次就非得排除萬難，先做再說，別再七嘴八舌、議論盈庭了。