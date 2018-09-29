南市公幼試辦一學期 起步模式順利

2018-09-29

〔記者林曉雲、洪瑞琴／綜合報導〕中華民國幼兒教育聯合總會總會長何明德表示，幼兒園教英文不用像大人學文法，只要結合生活經驗，就很容易能夠掌握語言的規則，而且學得很好。對行政院擬開放幼兒園教英文，何明德樂觀其成，且認為不應只開放英文教學，其他藝能課程也該鬆綁，才能有益於多元能力的發展。

全國家長教育志工聯盟理事長吳福濱表示，台灣幼兒園教英語是普遍現象，但因為政策未開放，反而形成教學品質良莠不齊的現象，學習年齡低、學習效果好，有學理上的支持，但政策須有完善規劃，師資及教材須有充分準備才能上路。

有利多元能力發展 私幼業者樂觀其成

南市去年（二○一七年）九月份開始在八所國小試辦「語言與學科內容整合式教學（CLIL雙語教學）計畫」，一年下來，據財團法人語言訓練測驗中心測試報告顯示，低年級與中年級各項口說能力指標進步約五至八％，整體而言，以「能以正確的發音和語調朗讀短句」達成率八十四％最高。

台南崇明國小校長兼附設幼兒園長王海秀表示，採繪本教學與故事情境的聲韻方式，而不是背單字，小朋友接受度高，且有成大團隊協助課程研討，老師們都很樂意增長教學知能，因才試辦一學期，很難定論成效如何，但起步模式很順利。

崇明國小陳姓家長也認為，英語如在幼兒園不能教，只會讓小朋友英語程度Ｍ型化，經濟條件較佳的家長，仍會把孩子往補習班送，加劇受教權不平等。

全國教師工會總聯合會理事長張旭政表示，過去對幼兒學習英語已有許多辯論，如果一定要鬆綁，必須考慮是否有足夠的師資，能夠採取生活式、融入式的教學方式？該如何避免教育機會不均，導致英語雙峰化現象更嚴重？是否有合適的生活環境，讓幼兒英語教育和生活相結合？沒有想清楚就貿然鬆綁，恐怕淪為私幼業者剝削家長學費。