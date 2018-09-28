控中國干預選舉// 川普：習近平可能不再是朋友

2018-09-28

〔編譯茅毅／綜合報導〕廿六日乃美國總統川普自二○一七年一月入主白宮以來，首度以總統身分在聯合國安全理事會主持會議，儘管會議主題為核子擴散，他仍岔開話題指控中國為報復他採取強硬的貿易政策，而企圖干預十一月舉行的美國期中選舉，對他領導的美國政府不利。對此，中國外交部長王毅當場反駁，指稱中國「現在和將來都不會干涉任何國家內政」。中國外交部發言人耿爽也指稱，川普的說法「純屬牽強附會、子虛烏有」。

貿易政策強硬 中國報復

川普廿六日在主持會議時突然提到，「中國不希望我或我們（美國）贏，因為我是史上第一個在貿易上挑戰中國的美國總統」。他又說：「我不喜歡他們（中國）攻擊我們的農民，我不喜歡他們製造假訊息。除此之外，我們也得知，他們正試圖介入我們的選舉。我們不會讓此事發生，就像我們不會讓俄羅斯這麼做一樣。」

川普並在會後記者會上補充說，中國國家主席習近平「可能不再是我朋友」，「但我認為他很可能會尊敬我」。川普還強調，「我們有證據，此事將真相大白，……我現在不能告訴各位，但確有其事」。幾個月來，當川普尋求習近平協助施壓北韓以及美、中因貿易而齟齬時，川普曾一再強調，他與習近平關係良好、也敬重習。

中共黨媒 買廣告轟川普

川普會後被記者問到此一指控的佐證時則說，有「大量」證據，還說不會立即提供詳情，暗示其中部分係機密資料。他廿六日更推文寫道，中國的確正在「狄蒙紀事報（Des Moines Register）」及其他報紙上刊登宣傳廣告，做得看似新聞，那是因為美國在貿易、開放市場上「打敗」中國。而當這（美中貿易戰）結束時，美國「農民將賺大錢！」

川普指的是中共黨媒「中國日報」廿三日在農業州愛荷華州第一大報狄蒙紀事報買四個版的廣告，意圖削弱農村對川普升高美中貿易戰的支持，該州以共和黨選民居多。廣告分析愛荷華州農民損失慘重，原因就是川普「愚蠢」。中國已對一一○○億美元的美國商品課徵關稅做為報復，包括愛州主要的出口農產品大豆。