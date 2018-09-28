臉書助台培訓5萬人才

2018-09-28

〔記者黃佩君／台北報導〕臉書（Facebook）全球副總裁暨亞太區總裁唐立洋（Dan Neary）昨天與總統蔡英文會面，並在臉書活動「Made by Taiwan」宣布與台灣的新合作案，將自明年啟動橫跨三大面向、九大領域方案。他強調，到二○二○年將可協助一千五百家台灣產業領袖與矽谷企業交流、培育一萬五千家中小企業拓展海外市場，以及培訓超過五萬名數位人才。

全球副總裁會總統 宣布新合作案

臉書雖未把亞洲首座資料中心設在台灣，但在落腳新加坡消息公布後，唐立洋也隨即來台宣布新合作計畫，更是臉書高層首次與台灣總統會面。

九大領域合作計畫，在「拚經濟」方面，將推動臉書創業社群「FbStart 」台北站、延續與經濟部合作的「Made by Taiwan」品牌推廣計畫及針對中小企業的「SMB Programs」計畫。

在「拚科技」方面，臉書將把「Innovation Day」創新日引入台灣、打造開發者社群Developer Circles、繼續擴大推動虛擬實境（VR）裝置Oculus的教育計畫，該計畫也是美國海外的第一站。

明年啟動 培育1.5萬企業拓展市場

在「拚人才」方面，將推動「She Means Business」女性創業計畫、以及針對大學校園的「University Program」合作，並邀請台灣出色人才參加臉書於矽谷總部舉辦的F8開發者大會。

蔡總統表示，台灣能與臉書成為合作夥伴，除了已建立完整資訊化社會、良好基礎建設及擁有豐沛高水準科技人才外，最重要的是台灣「堅持民主法制價值、保障言論自由」；她也強調臉書對台宣布的合作承諾，就是看重亞洲矽谷方案最好的證明。

至於外界關注臉書是否會在台灣設研發中心及資料中心，經濟部長沈榮津表示，已向唐立洋當面傳達訊息，台灣在基礎建設跟人才方面都已準備好，也把政府可提供的誘因交予臉書參考，尊重臉書的決定。

臉書台灣及香港總經理余怡慧說，決定資料中心據點因素相當複雜，不過可以確定的是，臉書會持續在台灣投入更多資源，後續也將公布更多好消息。