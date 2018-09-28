九合一大選輔選篇》全員出擊 藍委猛添柴火

2018-09-28

〔記者林良昇／台北報導〕九合一大選進入倒數階段，失去執政權的國民黨，立委成為火車頭，肩負輔選重要能量，立委除幫參選人站台輔選外，也為下屆立委選舉佈局，爭取黨內提名，黨中央讓不分區立委選擇責任區，其中前立法院長王金平責任區遍佈中南部，協助整合可看到王的身影。

王金平扛重責 跑遍中南部

國民黨人士說，國民黨失去政權後，僅有的三十四位立委成為黨重要的發聲管道之一，有六名國民黨立委是縣市長參選人，其他廿八名藍委肩負帶領整體議題風向的功能，針對政府施政進行攻防，立委全體為藍營整體選情增添柴火，也是黨中央賦予黨團的重要政治任務。

據了解，黨中央高層曾在內部會議時，強力要求區域、不分區立委加強各縣市長參選人的輔選力道，更暗示將影響下屆立委提名。區域立委都肩負輔選重任，兩名國民黨新北市立委擔任國民黨新北市長參選人侯友宜的競選幹部、五名國民黨台北市立委則是國民黨台北市長參選人丁守中的競選總部副主委。而未參選的九名不分區立委也都「自填」責任區，強化對地方的經營並進行輔選。

王金平雖然名義上僅是其中一名不分區立委，但以王在政壇的高度，整個中南部包括澎湖，都是王金平的責任區，王也在台中、彰化等地協助藍營內部整合，不僅是中南部，在其他藍營分裂的縣市，也可以看到王金平整合的蹤跡，全台跑透透。