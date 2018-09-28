九合一大選輔選篇》炒熱選情 綠委轉守為攻

2018-09-28

〔記者楊淳卉／台北報導〕年底選戰最後衝刺，民進黨將成立各式助選團，昨天率先組成民進黨「國會助選團」，由黨內立委全台跑透透輔選。黨內立委建議，目前選舉氣氛冷，民進黨之前多採「守勢」，未來應調整戰略採「攻勢」，主動設定選舉議題，以帶動支持者熱情。

國會助選團 隨傳隨到

民進黨團昨召開「國會助選團」誓師記者會。團長、民進黨團總召柯建銘表示，黨團成員身經百戰，最了解民意，哪裡需要說明和助選，黨團隨傳隨到。立法院開議後，黨團成員也會負責政策辯護和闢謠，盼年底選戰，台灣民主價值不要崩盤。

民進黨團幹事長李俊俋表示，現在充斥各種假消息，包括參選人造假影片，還有胡說八道政見，民進黨團會負起責任澄清。他表示，民進黨團對各選區了解，助選團未來會參與各縣市實際助選，全員動起來，發揮最大戰力。

黨內立委指出，民進黨改革有做出成績，縣市長參選人也都不錯，然而目前全台選舉氣氛冷，部分穩定選區傳出微幅變化，還有過去被視為綠大於藍的縣市出現危機，「民進黨沒有道理選成這樣」。

黨內立委說，民進黨過去這段時間多採取「守勢」，主要是為自己的政策進行辯護，但支持者對這些不會有太大的感覺。距離選戰還有兩個月，民進黨應調整改採「攻勢」，主動設定選舉議題，除了宣傳和助選，也會主動回擊假消息。