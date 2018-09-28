出國考察太狂》苗議員心得…只有11字

2018-09-28

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕新竹縣議員赴東歐考察十三天，但心得報告僅短短四十二個字，且錯字連篇，引發外界抨擊。然而苗栗縣議員的出國考察報告更誇張，有的照抄旅行團行程，有些則短短兩、三行，甚至於僅有十一個字，且多數內容空泛，未提出具體心得建議，縣民痛批根本是「假考察真出遊」，直言是浪費公帑，「應刪光考察預算」。

民進黨縣議員謝芳紋去年三月出訪中國海南島五天，回國後的心得報告僅「鼓勵多舉辦植物栽培課程」十一個字。同年四月再赴中國武漢考察五天，報告依然只有一行「建議多舉辦台商的經驗分享會」十三個字。

國民黨縣議員黎旭欽去年三月赴澳洲黃金海岸六天，考察心得卻寫「精彩的澳洲之行不知不覺得度過了，美妙經典的旅遊體驗，依然歷歷在目回想這些天的美好回憶，真令人懷念。」民眾看完也譏「是在寫旅遊心得嗎？」「連小學生都寫得更好。」

謝芳紋表示，考察事實就是如此，因為對中國許多城市植栽市容印象深刻，才建議多舉辦植栽課程提升美感；出訪過程也與許多台商接觸，認為可多舉辦台商經驗分享會，做為苗栗發展參考。

黎旭欽則說，藉考察外國旅遊發展，以此借鏡推廣西湖鄉觀光，其實內心感觸及想法良多，但寫報告時未深思將具體建議列入，若造成外界觀感不佳，願致歉。