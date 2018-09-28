公投、大選脫鉤？ 學者：沒辦「法」

2018-09-28

依法應合併舉行 否則恐付出更大政治社會成本

〔記者陳鈺馥、李欣芳／台北報導〕中彰投苗區域治理平台首長會議建議九合一大選與公投脫鉤，中選會昨舉辦「公投應否綁大選」公聽會，聽取各界意見。與會專家一致認為，「公民投票法」第廿三條明文規定，「應」與全國性選舉同日舉行，在法律未修正前，中選會無法以行政裁量權變更立法規定。

公聽會主持人、內政部次長林慈玲表示，今年地方公職人員投票日訂於十一月廿四日，現有十項公民投票案由戶所查對連署名冊，中選會是以「公投綁大選」方向來規劃，但地方政府有不同聲音，認為「公投綁大選」會造成選務上困難。

中選會估計，九合一大選需動員廿七萬名選務人員，若公投與選舉合併舉辦，第一案的費用約為四到五億元，每增一案約再增一億元，若十案公投均成案，公投經費約十四億元，如果公投與選舉脫鉤處理，公投經費則約需十七億元。九合一選舉則是法定的自治事項，經費由直轄市、縣市等地方政府編列。

至於縣市政府面臨的選務人員荒，中選會已向行政院提報兩方案，一是選務人員除原有一天補休外，再多補休一天，亦即共補休兩天；二是選務人員加發公投案的工作津貼，每案加發一百元至一百二十元，估計十案每人加發一千元到一千二百元津貼，由行政院第二預備金支應。中選會副主委陳朝建受訪時表示，中選會有信心克服選務人員招募不足的問題。

公聽會中，政治大學法律系教授劉宗德指出，「公投法」明定「主管機關應於公民投票案公告成立後，一個月起至六個月內舉行公民投票，該期間內有全國性選舉時，應與該選舉同日舉行」，在未修正之前，中選會無法用行政裁量或聽證會等方式，變更立法規定。

中研院法律研究所副研究員蘇彥圖也認為，中選會沒有裁量權力，現在遊戲進行當中，不應變更「遊戲規則」，選務上出現困難，應設法解決。

成功大學政治系教授楊永年提醒，「公投綁大選」已入法，政策方向已定，很難有轉圜空間，若公投與地方選舉脫鉤，除有違法之虞，後續可能要付出更大政治及社會成本，連鎖效應不容忽視。

中選會：

全力完成公投綁大選

中選會表示，向來朝公投合併選舉方向籌辦，已決議「先選舉領投、再公投領投」，公投票三案一票匭，若有十案成立設三個公投票匭，投票當天選舉票開完，再開公投票。選務執行層面問題，將參酌公聽會意見，協調相關部會及地方政府提供協助，全力完成「公投綁大選」。

  • 中選會27日舉辦「107年全國性公民投票與地方公職人員選舉同日舉行投票相關事宜公聽會」，政大法律系教授劉宗德（左）、成大政治系教授楊永年（右）出席發表看法。（記者劉信德攝）

    中選會27日舉辦「107年全國性公民投票與地方公職人員選舉同日舉行投票相關事宜公聽會」，政大法律系教授劉宗德（左）、成大政治系教授楊永年（右）出席發表看法。（記者劉信德攝）

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