公投、大選脫鉤？ 學者：沒辦「法」

2018-09-28

依法應合併舉行 否則恐付出更大政治社會成本

〔記者陳鈺馥、李欣芳／台北報導〕中彰投苗區域治理平台首長會議建議九合一大選與公投脫鉤，中選會昨舉辦「公投應否綁大選」公聽會，聽取各界意見。與會專家一致認為，「公民投票法」第廿三條明文規定，「應」與全國性選舉同日舉行，在法律未修正前，中選會無法以行政裁量權變更立法規定。

公聽會主持人、內政部次長林慈玲表示，今年地方公職人員投票日訂於十一月廿四日，現有十項公民投票案由戶所查對連署名冊，中選會是以「公投綁大選」方向來規劃，但地方政府有不同聲音，認為「公投綁大選」會造成選務上困難。

中選會估計，九合一大選需動員廿七萬名選務人員，若公投與選舉合併舉辦，第一案的費用約為四到五億元，每增一案約再增一億元，若十案公投均成案，公投經費約十四億元，如果公投與選舉脫鉤處理，公投經費則約需十七億元。九合一選舉則是法定的自治事項，經費由直轄市、縣市等地方政府編列。

至於縣市政府面臨的選務人員荒，中選會已向行政院提報兩方案，一是選務人員除原有一天補休外，再多補休一天，亦即共補休兩天；二是選務人員加發公投案的工作津貼，每案加發一百元至一百二十元，估計十案每人加發一千元到一千二百元津貼，由行政院第二預備金支應。中選會副主委陳朝建受訪時表示，中選會有信心克服選務人員招募不足的問題。

公聽會中，政治大學法律系教授劉宗德指出，「公投法」明定「主管機關應於公民投票案公告成立後，一個月起至六個月內舉行公民投票，該期間內有全國性選舉時，應與該選舉同日舉行」，在未修正之前，中選會無法用行政裁量或聽證會等方式，變更立法規定。

中研院法律研究所副研究員蘇彥圖也認為，中選會沒有裁量權力，現在遊戲進行當中，不應變更「遊戲規則」，選務上出現困難，應設法解決。

成功大學政治系教授楊永年提醒，「公投綁大選」已入法，政策方向已定，很難有轉圜空間，若公投與地方選舉脫鉤，除有違法之虞，後續可能要付出更大政治及社會成本，連鎖效應不容忽視。

中選會：

全力完成公投綁大選

中選會表示，向來朝公投合併選舉方向籌辦，已決議「先選舉領投、再公投領投」，公投票三案一票匭，若有十案成立設三個公投票匭，投票當天選舉票開完，再開公投票。選務執行層面問題，將參酌公聽會意見，協調相關部會及地方政府提供協助，全力完成「公投綁大選」。