中國電訊監聽台灣 上校以上軍官建檔

2018-09-28

前軍情局副局長翁衍慶出書披露

〔記者涂鉅旻／台北報導〕從事情報工作卅五年的前軍情局中將副局長翁衍慶，近日出版新書「中共情報組織與間諜活動」，披露中國對我情蒐、諜戰的多種手段，除指中國特工「美色利誘」，並揭露中國福建省至少部署三個以上巨型訊號情報監聽站，用於監聽我無線電訊號，更傳共軍將我國上校以上軍官的住址、學經歷與個人生活資訊，皆輸入電腦建檔。

中國日前透過官方媒體「中央電視台」播放節目，指控我國軍情人員對中國赴台交換生、留學生「拉攏策反」，甚至透過色誘等手段達成目的。我國國防部嚴正駁斥「子虛烏有」，立委、學者亦紛批中國「做賊喊捉賊」，但也引發外界熱議兩岸情蒐交鋒。

中國特工美色利誘羅賢哲

翁衍慶的著作以專章揭露，中國國安部特工以「美色利誘」為重要手段，更指中國國安部對台特科處長李佩琪，曾設計和我國前駐泰代表處武官羅賢哲上校（後晉任陸軍通電資處少將處長）認識交往，使羅陷桃色情網，遭策反後，提供極機密資料給李，羅獲得豐富報酬無法自拔。全案在二○一一年被調查偵破，羅被判處無期徒刑。

翁衍慶也詳述中國對我的情報蒐集組織，其著作內容提及，為解放軍獨立兵種的「戰略支援軍網路空間作戰部隊」之中，駐紮在中國武漢市的「第六局」，專門對台技術情報蒐集、研析，透過對台衛星與高空偵照、電訊截聽、國際長途電話、行動電話、傳真與網路數據截收情資。而這支部隊監聽我國的電話設備之中，預設關鍵詞彙，如感應到相關詞彙，立刻警示人員監聽。

福建部署三個巨型監聽站

翁衍慶亦揭露，第六局有部分單位以「研究中心」、「通訊實驗室」名義，隱藏於武漢大學。福建省則部署至少三個以上巨型訊號情報監聽站，專門監聽我國無線電訊號。

翁衍慶也指出，中國解放軍總政聯絡部（現已改制中央軍委政治工作部下轄聯絡局）所轄調查局，為中國對外軍、台灣政治情報蒐集的主要單位，上海分局以我國國軍為主要目標，據知該單位對我國上校以上軍官住址、學經歷、所能獲得的個人生活資訊，皆輸入電腦建檔。