聯大總辯論第二天 四友邦發言挺台

2018-09-28

〔記者彭琬馨／台北報導〕第七十三屆聯合國大會總辯論昨邁入第二天，共有史瓦帝尼、吉里巴斯、諾魯、帛琉與宏都拉斯五友邦發言，除宏都拉斯外，其餘四友邦皆在總辯論發言時提及台灣。帛琉總統雷蒙傑索特別敦促聯合國應尋求解決方案，將台灣納入包含「國際民航組織」（ICAO）與「世界衛生組織」（WHO）在內的所有進程。

宏都拉斯 連兩年未替我執言

宏都拉斯今年未在聯合國大會中替我執言，去年宏國也未在聯合國大會中替我執言，而是選擇以個別致函聯合國秘書長的方式，替台灣向聯合國發聲。

史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世與帛琉總統雷蒙傑索以「中華民國（台灣）」稱呼我國，吉里巴斯總統馬茂與諾魯總統瓦卡則稱呼我國「台灣」。

恩史瓦帝三世 籲勿遺漏台灣

史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世在發言中，呼籲聯合國提供中華民國（台灣）人民參與聯合國發展體系及做出貢獻機會的堅定立場，台灣在眾多領域的經驗，對永續發展各面向至為重要，並可為聯合國工作與其會員帶來深遠貢獻。為使聯合國與全人類相關，以符合其普遍性原則之精神，強烈呼籲台灣人民不能被遺漏。

吉里巴斯總統馬茂發言時表示，若聯合國繼續忽視居住在共同家園且做出貢獻、卻持續被排除在此一進程外的台灣兩千三百萬人民，此一主題將不適當。

諾魯總統瓦卡發言指出，要使聯合國與全人類相關，必須納入台灣人民。台灣人民應如其他國家一樣被公平對待，聯合國體系應解決台灣兩千三百萬人民被排除在聯合國體系外之嚴肅問題。

帛琉總統雷蒙傑索敦促聯合國尋求解決方案，將台灣納入其所有進程，包括「國際民航組織」及「世界衛生組織」。他強調，帛琉堅信，聯合國體系納入台灣，將對其工作及邁向二○三○年暨以後之永續發展目標大有助益。