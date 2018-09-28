中資違法來台 最高可罰2500萬

2018-09-28

政院通過修法草案

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院院會昨通過「兩岸人民關係條例修正草案」，將未經許可來台投資的中資最高罰鍰上限，從六十萬元大幅提高到二千五百萬元，且可按次連續處罰到改善為止，以遏止中資衝擊國安。

現行最高只罰60萬

這次修法並增訂中資規避、妨礙或拒絕主管機關檢查的罰則，將可處罰五萬元到二百五十萬元，不但可限期命其改正或接受檢查，並得按次處罰至改正或接受檢查為止。

中資「龍峰國際」前年九月透過永豐金證券香港子公司化身外資，砸下約十億元取得大同公司四．○六％股權，金管會去年五月限期龍峰國際半年內出清大同股權並開罰六十萬元。

陸委會副主委李麗珍昨出席行政院院會後記者會表示，現行「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第九十三條之一規定，對陸資違法來台投資罰鍰十二萬元以上、六十萬元以下，導致大同案當時最高只能罰六十萬元，被外界認為過低，是這次修法動機之一。

將可按次連續處罰

李麗珍表示，兩岸條例修正草案將陸資違法來台投資罰鍰改為五萬元以上、二千五百萬元以下，罰鍰上限大幅提高，且可按次連續處罰到改善為止。

法務部次長陳明堂說，假如陸資違法投資的所得利益超過二千五百萬元，根據「行政罰法」第十八條第二項規定，相關機關可在超過罰鍰上限的額度內再做處罰，不受法定罰鍰上限的限制，例如所得一億元，就可在一億元的範圍內裁罰。

修正草案明訂，對於中資其他違規行為，如未辦理申報轉投資或審定等，罰鍰從原本的六萬元到三十萬元，大幅提高到五萬元至二百五十萬元，草案也增訂「微罪不舉」的規定，對於違規情節輕微者，可先限期改善，改善完成者就不用處罰。

立委高志鵬曾對這項修法表達疑慮，指「公司法」未規定強制揭露實質受益人，很難完全杜絕中資入侵，直言兩岸條例的修法提高對中資違法來台投資的罰則有什麼用？對此，李麗珍表示，陸資來台投資的審查主要執行單位是經濟部投審會，陸委會也將會同經濟部就陸資來台投資進行查核，加強執行面。