睡眠不足 孩童近視風險增9倍

2018-09-27

〔記者吳亮儀／台北報導〕多數研究陸續證實，對學童來說，用眼過度和睡眠不足是導致近視的重要原因；國健署調查更進一步警告，睡眠時間不足九小時的學童，比睡眠時間達九小時者，近視風險增加九．○四倍。

6～13歲 睡眠時間至少9小時

國健署進行這項「兒童青少年視力監測調查」涵蓋七四七四名兒童和青少年，調查結果顯示，睡眠時間不足九小時有近視的學童佔七十六．五％，睡眠時間達九小時的學童則只有廿三．五％的近視率；國健署表示，這顯示成長階段的孩子，缺乏充足睡眠與近視率增加有很大關係。

國健署科長胡怡君說，過度用眼、睡眠不足等都是導致近視的重要原因，有充足睡眠可讓小孩神經系統和腦部充分發育、安定情緒及放鬆全身肌肉，包含眼球肌肉的休息與組織修復等，因此有充足睡眠，是兒童近視防治的重要方法。

依據美國國家睡眠基金會推薦的睡眠時間，學齡前兒童（三到五歲）為十到十三小時、國小學童（六到十三歲）為九到十一小時、青少年（十四到十七歲）則為八到十小時。

我國高中生 近9成睡不到8小時

但國健署調查顯示，我國幼兒園幼童及國小學童睡眠時間八小時以下者佔十五％，國中生及高中生睡眠時間八小時以下者則高達八十九．五％，其中有廿二．七％甚至不到六小時。

高雄長庚醫院眼科主任吳佩昌說，充足睡眠對小孩的身心發展很重要，和近視之間的直接關聯目前在實證醫學還沒有很多研究，雖看來有正相關，但須注意可能還有其他因素造成，例如少睡覺可能是因長時間使用3C產品或網路成癮，自然視力也會惡化。

台灣防治太鬆散 近視年年攀

吳佩昌警告，目前台灣教育對兒童近視防治太鬆散，學校下課時讓學生到戶外活動、讓眼睛休息，仍僅是「鼓勵」，甚至很多老師還要學生留在教室寫功課，導致近視人數和度數逐年攀升。

國健署署長王英偉則建議，幼兒園孩童於晚上九點前、學齡兒童於十點前就寢，有充足睡眠、均衡營養外，也要注意用眼環境與適度限制孩子近距離用眼時間。