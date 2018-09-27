話題人物》入伍開捷豹、海外忙洗錢… 陳致中爭議不斷

2018-09-27

記者蘇芳禾／特稿

前總統陳水扁之子、民進黨高雄市議員參選人陳致中被爆前往私人招待所，還有兩名女性陪侍。陳致中從過去就爭議不斷，包括入伍時駕著捷豹（Jaguar）高級轎車進出軍營，還在SARS期間特權連續請假四天，造成當時輿論譁然。

二○○○年總統大選，陳致中曾幫父親陳水扁拍攝單手做伏地挺身廣告，卻被爆造假。拍攝影片的導演范可欽透露，為了廣告效果，不但在陳致中腰間綁了鋼絲，還派兩位男性工作人員拉著他的腰，才可顯現陳致中單手做伏地挺身的英姿。

二○○八年，陳水扁夫婦涉海外洗錢案爆發，陳致中、黃睿靚夫婦返台配合檢方偵辦，陳致中自稱海外洗錢是奉母命難違。

二○○九年一審審理時，陳致中夫婦承認犯下洗錢罪行，陳致中並自爆母親吳淑珍另有未曝光的六億元珠寶錢財，他當庭強調，願將分別存放在海內、外的三千八百萬美元（約十二億七千萬台幣）全部匯回特偵組指定帳戶，包含前述母親的六億元。

二○一○年陳致中退出民進黨，以無黨籍身分參選高雄市議員，競選期間被拍到開著凌志休旅車，載著花名「妮可（Nico）」的應召女郎到汽車旅館。但陳致中仍高票當選高雄市前鎮小港區市議員，反而擠下同選區民進黨提名的吳銘賜。

二○一一年八月扁家偽證案定讞，陳水扁夫婦被判刑九個月，陳致中被判刑三個月，剛就任沒多久就被解除高雄市議員職務。二○一二年，陳致中又脫黨參選立委，還與國民黨的邱毅進行「世紀大辯論」，兩人互相攻擊「睡學生」、「開查某」，被稱為「毅中各婊」，再度成為選戰焦點，不過，也讓綠營分裂，導致尋求四連任的民進黨立委郭玟成落選。

二○一三年，陳致中為參加第九屆立委初選，申請重新加入民進黨，民進黨中央黨部原擬駁回申請，但到二○一五年，在黨內高層運作下，民進黨最後接受陳致中重新入黨，不過，陳隨即宣布退選。

陳致中二○一八年再度宣布參選高雄市議員選舉，保外就醫中的陳水扁也獲台中監獄同意，現身造勢晚會力挺兒子，不過，「護子心切」的阿扁因上台助選，違反中監核准參與活動的「四不」規定，再度引起負面批評。