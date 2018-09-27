陳致中載妮可上摩鐵 曾被法院「認證」

2018-09-27

〔記者黃建華／高雄報導〕陳致中捲入聲色犬馬的報導，已非頭一遭，早在二○一○年七月，《壹週刊》就跟拍報導陳致中開自家的凌志休旅車，載花名「Nico（妮可）」的應召女上汽車旅館性交易，陳致中雖公開否認並提告求償二百萬元，但法院判陳致中敗訴。然而這起「召妓」疑雲未影響陳致中當年參選高雄市議員的選情，反而以三萬二千多票拿下全高雄市最高票當選。

當年參選高市議員

反而以最高票當選

當時《壹週刊》報導指稱，跟拍到陳致中開凌志轎車，載應召女郎「妮可」到住家附近的汽車旅館開房間，照片只出現陳致中座車跟應召女郎，沒拍到陳致中本人。陳致中為此提起民事訴訟，怒告《壹週刊》並求償二百萬元，質疑媒體的報導是意圖影響他的選情。

不過，高雄地院的審理結果卻讓陳致中很尷尬。據雄院開庭紀錄及判決書，當時法官問陳致中的律師，嫖客電話為何與陳致中本人使用電話是同一手機序號，律師回說：「無法回答，也覺得很詭異。」法官最後認定，陳致中的「○九五八」門號的SIM卡，與召妓男「○九五三」門號的SIM卡，曾使用同一支手機，其手機序號一致。

法官認為《壹週刊》的報導，已盡力做到合理查證，認為與事實相符，駁回陳致中之訴。陳官司敗訴後，陳妻公開質疑「司法迫害」，而「召妓」疑雲也未衝擊陳致中選情，陳致中最後反而拿下那一屆市議員選舉最高票。

高雄地區民眾認為，此次週刊對陳致中的報導，相較「妮可」事件只是小菜一碟，充其量只平添茶餘飯後趣談，不至於影響陳致中的選情。