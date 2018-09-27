民進黨：陳致中是黨員 高市黨部調查

2018-09-27

綠勉陳致中不要當靠爸族 藍酸「二世祖北嫖」

〔記者楊淳卉、蘇芳禾、林良昇、彭琬馨／綜合報導〕對於前總統陳水扁之子陳致中出入有女性陪侍的場所，民進黨秘書長洪耀福昨日在宜蘭表示，陳致中是黨員，已請民進黨組織部要求高雄市黨部主委進行了解，並做成報告送至黨中央，後續處置如何？還要看真實狀況而定。

民進黨婦女部：無能的人 才需到酒店談事

洪耀福表示，民進黨長期都警告黨幹部、公職人員，應避免出入不正當場所，這是長期黨的堅持，不是到選舉才呼籲，平常就要對出入地點審慎小心，會再次呼籲要注意這一點。

民進黨婦女部主任蔡宛芬也在臉書上公開表示，「台灣男人好像沒有上酒店就無法談事情」，上酒店似乎成為一種成功的象徵，她很討厭台語「戰」酒店這個形容詞，好像男人上酒店是很英勇的事情，「明明就是無能的人才需要到酒店談事情吧，至於花錢可以買女人的部分，我想就不用多說了，大家已經很清楚明白了。」

一位不願具名民進黨立委表示，做為一個議員候選人，陳致中的言行舉止本來就該注意，他也不是第一次發生爭議事件，身分又特殊，自我要求應該要更高一點。大家都對阿扁有感情，所以一開始還會幫陳致中助選，陳致中應該要靠自己的力量，而不是都要靠阿扁，現在這樣子，沒有人會幫忙他。

國民黨立委黃昭順受訪時表示，陳致中的紀錄本來就不好，還被法院「認證過了」，人民會公斷，還有什麼好談的。

國民黨文傳會代理主委唐德明諷刺說，吃香喝辣的「二世祖」，趁著月黑風高上台北，不但有酒國名花迎接，還有紅色塑膠袋伴手。在「北漂青年」努力打拚的時候，「二世祖」卻傳出「北嫖」事件，讓人瞠目結舌。「二世祖」必須鄭重向北漂青年道歉，否則高雄選民不能讓他當選。